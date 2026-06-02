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امروز در ساعات بعدازظهر و شب تشدید ناپایداری دریایی در خلیج فارس و غرب تنگه هرمز پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: آسمان استان صاف همراه با وزش باد و غبار محلی پیش بینی میشود.
مجتبی حمزه نژاد افزود: همچنین بر روی خلیج فارس و غرب تنگه هرمز، وزش بادهای نسبتا شدید جنوب غربی تا شمال غربی با احتمال وقوع گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا در سواحل، جزایر و پارهای نقاط دور از ساحل بویژه مناطق غربی استان پیش بینی میشود.
وی گفت: دریای عمان و شرق تنگه هرمز کمی مواج و خلیج فارس و غرب تنگه هرمز مواج میشود. حمزه نژاد افزود: بیشینه سرعت باد در محدوده ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا به بیش از ۱۵۰ سانتیمتر میرسد.
کارشناس هواشناسی گفت: توصیه میشود تمهیدات لازم در بنادر غربی استان صورت پذیرد و از دریاروی با شناورهای سبک اجتناب شود و از رفت و آمد شناورهای تجاری به مقاصد استانهای خوزستان و بوشهر و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس خودداری شود.
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وی افزود: این شرایط جوی و دریایی به تناوب تا روز شنبه ۱۶ خرداد پیش بینی میشود.
حمزه نژاد گفت: به لحاظ دمایی در این مدت ضمن ماندگاری هوای گرم در غرب استان در مناطق شرقی و مرکزی استان نیز افزایش نسبی دمای هوا پیش بینی میشود.