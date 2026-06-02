سرپرست اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان خاتم، از دستگیری دو تبعه غیرایرانی خبر داد که اقدام به زنده گیری یک راس بره جبیر در منطقه شکار ممنوع قره تپه کرده بودند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، محمودی افزود: پس از دریافت گزارشی از سوی همیاران محلی مبنی بر زنده گیری این گونه ارزشمند، با هماهنگی دادستان شهرستان خاتم، ماموران اداره محیط زیست، بلافاصله به محل اعزام و یکی از متخلفان را دستگیر کردند.

وی افزود:فرد دستگیر شده در بازجویی‌ها اعتراف کرد که با همکاری دوست خود اقدام به زنده گیری جبیر کرده است. هر دو متخلف براری طی مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

جبیر با نام علمی Gazella bennettii یک آهوی کوچک، زیبا و ظریف است که در زیستگاه‌های بیابانی و نیمه‌بیابانی ایران زندگی می‌کند. این گونه ارزشمند با شرایط بسیار سخت و خشک بیابانی سازش پیدا کرده و یکی از شگفت‌انگیزترین جانوران ساکن مناطق بیابانی کشور محسوب می‌شود.

جبیر از گونه‌های حفاظت شده و تحت حمایت میباشد. منطقه شکارممنوع قره تپه خاتم یکی از زیستگاه‌های اصلی جبیر در استان یزد است.