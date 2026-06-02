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دومین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی کاراته جوانان کشورمان برای حضور در رقابت های آسیایی و جهانی به میزبانی اردبیل برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مهدی جعفری، سرمربی تیم ملی کاراته جوانان گفت: در دومین مرحله از اردوهای آمادگی تیمهای ملی جوانان تمرکز اصلی بر ارتقاء آمادگی مقدماتی و اصلاح تکنیکها است.
وی با بیان اینکه تمامی کاراته کاهای حاضر در اردو از شایستگی لازم برای حضور در این مرحله برخوردارند، افزود: نفرات حاضر در اردو طی دو مرحله فرآیند گلچین را طی کردهاند و در پایان نیز یک مرحله مسابقه قهرمانی کشور در تیرماه به عنوان دیدار تدارکاتی برگزار خواهد شد تا ارزیابی نهایی صورت پذیرد.
جعفری در خصوص فرصت حضور در تیم ملی تاکید کرد: درب تیم ملی جوانان برای هیچ فردی که شایستگی پوشیدن لباس تیم ملی را داشته باشد، بسته نخواهد بود. کادر فنی در هر زمان که فردی را با توانایی لازم برای اهتزاز پرچم جمهوری اسلامی ایران در مسابقات آسیایی اردن تشخیص دهد، جایگاه ویژهای برای او در تیم ملی در نظر خواهد گرفت.
سرمربی تیم ملی جوانان در ادامه به میزبانی اردبیل اشاره کرد و گفت: میزبانی این اردو فوقالعاده بود و جا دارد از تمامی دستاندرکاران، تشکر ویژه داشته باشم که با وجود شرایط موجود، اردوی بسیار خوبی را برای ما برگزار کردند.
وی در خصوص مسابقات پیش رو علاوه بر قهرمانی آسیا، به برگزاری یک دیدار تدارکاتی در قالب قهرمانی کشور کاراته وان اشاره کرد و اهداف این مسابقات را ارزیابی نقاط ضعف و قوت کاراته کاها و همچنین شناسایی و دعوت از استعدادهای جدید برای حضور در اردوهای تیم ملی عنوان کرد.
جعفری با اشاره به پتانسیل بالای کاراته استان اردبیل، ابراز امیدواری کرد که با تلاش مربیان و استعدادهای این استان، شاهد حضور پررنگ نفرات اردبیلی در اردوهای تیم ملی و کسب موفقیتهای آتی باشیم.
وی همچنین با اشاره به نگاه ویژه فدراسیون به ردههای پایه، آینده کاراته کشور را روشن ارزیابی کرد و گفت: با برنامهریزی مدون و دقیق، شاهد درخشش استعدادهای ایرانی در عرصههای جهانی خواهیم بود.
بهرام میرزاحسن پور، سرپرست تیم ملی جوانان کاراته نیز در حاشیه تمرین این تیم، عنوان کرد:مرحله دوم اردوی تیم ملی کاراته جوانان پسران جهت حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا ردههای سنی پایه اردن ۲۰۲۶، از ۴ خرداد در اردبیل آغاز شده و تا ۱۱ خرداد ماه ادامه خواهد داشت.
وی افزود: رقابتهای قهرمانی آسیا ردههای سنی پایه، طی روزهای ۱۷ الی ۲۰ شهریور در امان اردن برگزار میشود.
سرپرست تیم ملی کاراته جوانان بیان کرد: کاراته کاران جوانی نیز از استان اردبیل در این اردو شرکت دارند که فرصت مناسبی برای آنها جهت ارتقای سطح کیفیشان به وجود آمده است.