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در نشست رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس و استاندار تهران بر ارتقای مدیریت بحران، امنیت و خدمات عمومی پایتخت تاکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، ابراهیم عزیزی ، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در دیدار با محمد صادق معتمدیان استاندار تهران، در جریان آخرین وضعیت مسائل امنیتی، خدماترسانی، مدیریت بحران و موضوعات راهبردی پایتخت قرار گرفت.
در این نشست، همچنین مهمترین موضوعات مرتبط با امنیت، مدیریت بحران، خدمات عمومی، زیرساختهای پایتخت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در پایان این دیدار، بر تداوم تعامل و همکاری میان مجلس شورای اسلامی و استانداری تهران در راستای پیگیری مسائل و مطالبات استان تأکید شد.