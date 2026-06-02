طرح جامع شهر کهنوج با هدف تأمین اراضی مورد نیاز طرح نهضت ملی مسکن و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز کرمان در جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری که با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان برگزار شد، طرح جامع شهر کهنوج با هدف تأمین اراضی مورد نیاز طرح نهضت ملی مسکن و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به تصویب رسید.

در این جلسه که با هدف تعیین تکلیف افق توسعه شهری کهنوج برگزار شد، طرح جامع این شهر با رویکرد توسعه متوازن و پاسخگویی به نیاز‌های مسکن منطقه مورد بررسی نهایی قرار گرفت.

بر اساس مصوبات این جلسه و با توجه به بررسی‌های کارشناسی صورت‌گرفته، ۲۸۴ هکتار به محدوده قانونی شهر کهنوج الحاق شد.



این تصمیم با هدف رفع کمبود زمین برای ساخت واحد‌های مسکونی در قالب طرح «نهضت ملی مسکن» و همچنین تأمین اراضی مورد نیاز جهت اجرای سیاست‌های حمایتی «قانون جوانی جمعیت» اتخاذ شده است.