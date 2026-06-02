به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین، در این بازار، انواع گل‌های آپارتمانی، گل‌های باغی و بوته‌ای، نهال، ادوات کشاورزی و همچنین صنایع چوبی مرتبط با کاشت گل و گیاه عرضه می‌شود.

برای اجرای این پروژه ۳۰ میلیارد تومان هزینه شده، که نیمی از آن توسط بخش خصوصی و نیم دیگر از سوی شهرداری تأمین شده است.

رئیس شورای اسلامی شهر قزوین در آیین افتتاح بازار گل و گیاه قزوین گفت: با تلاش‌ شهرداری قزوین، در چهار-پنج سال گذشته تحولات ملموس و قابل‌توجهی در شهر ایجاد شده است.

فرج‌الله فصیحی‌رامندی، با قدردانی از حمایت‌های مسئولان ارشد استان، عملکرد مدیریت شهری طی سال‌های اخیر را مثبت ارزیابی کرد و افزود: اجرای پروژه‌هایی نظیر کمربندی پیامبر اعظم(ص) و پروژه آیت‌الله باریک‌بین، بازتاب مثبتی در میان شهروندان داشته است.

وی خاطرنشان کرد: این دستاوردهای عمرانی و خدماتی، نتیجه هم‌افزایی و همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، شورای اسلامی شهر و شهرداری قزوین است.