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کارشناس دستگاه نظارت اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر گفت: پیشرفت تقاطع غیرهمسطح ورودی شهر گناوه به ۹۸ درصد رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز بوشهر؛ ابوذر پوربهی افزود: فعالیتهای مستمر در بخشهای مختلف شامل آسفالت رمپ ورودی، رمپ خروجی و زیرگذر ادامه دارد.
وی گفت: آسفالت لایه اول بیندر رمپ خروجی انجام شده و همچنین آسفالت لایه دوم بیندر رمپ ورودی در دست اجراست. علاوه بر این، رنگآمیزی نیز در حال انجام است. همچنین نصب نیوجرسیهای مسیر رمپ ورودی با ۹۷ درصد پیشرفت فیزیکی و نیوجرسیهای رمپ خروجی با ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی نیز از دیگر اقدامات است.
پوربهی اضافه کرد: تکمیل این تقاطع گامی مؤثر برای تسهیل ترافیک و افزایش ایمنی تردد در ورودی و خروجی شهر گناوه است.
وی مهمترین مزایای اجرای این طرح را تکمیل بخشی از کریدور بزرگراهی نوار ساحلی جنوبی کشور (محور گناوه - دیلم)، افزایش ایمنی رفتوآمد و کاهش زمان سفر به شهر بندری گناوه برشمرد.