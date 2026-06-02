به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز بوشهر؛ ابوذر پوربهی افزود: فعالیت‌های مستمر در بخش‌های مختلف شامل آسفالت رمپ ورودی، رمپ خروجی و زیرگذر ادامه دارد.

وی گفت: آسفالت لایه اول بیندر رمپ خروجی انجام شده و همچنین آسفالت لایه دوم بیندر رمپ ورودی در دست اجراست. علاوه بر این، رنگ‌آمیزی نیز در حال انجام است. همچنین نصب نیوجرسی‌های مسیر رمپ ورودی با ۹۷ درصد پیشرفت فیزیکی و نیوجرسی‌های رمپ خروجی با ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی نیز از دیگر اقدامات است.

پوربهی اضافه کرد: تکمیل این تقاطع گامی مؤثر برای تسهیل ترافیک و افزایش ایمنی تردد در ورودی و خروجی شهر گناوه است.

وی مهمترین مزایای اجرای این طرح را تکمیل بخشی از کریدور بزرگراهی نوار ساحلی جنوبی کشور (محور گناوه - دیلم)، افزایش ایمنی رفت‌وآمد و کاهش زمان سفر به شهر بندری گناوه برشمرد.