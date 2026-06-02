جانشین پلیس راه راهور فراجا، از ترافیک سنگین در محور چالوس و آزادراه‌های منتهی به تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سرهنگ سیاوش محبی، در تشریح وضعیت ترافیکی محور‌های مواصلاتی کشور (۱۲خرداد ۱۴۰۵)، گفت: در حال حاضر ترافیک در محور چالوس در مسیر (جنوب به شمال) و محدوده سیاه‌بیشه سنگین گزارش شده است.

وی افزود: همچنین در آزادراه قزوین-کرج-تهران، حدفاصل محمدشهر تا پل کلاک، ترافیک سنگین و پرحجم جریان دارد.

جانشین پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: در آزادراه ساوه-تهران نیز در محدوده نسیم‌شهر و حدفاصل رضی‌آباد تا احمدآباد مستوفی، بار ترافیکی سنگین مشاهده می‌شود.

سرهنگ محبی با اشاره به وضعیت محور‌های منتهی به پایتخت تصریح کرد: محور شهریار-تهران در برخی مقاطع با ترافیک سنگین مواجه است و در بزرگراه ورامین-تهران نیز محدوده قلعه‌نو دارای بار ترافیکی سنگین است.

وی درباره وضعیت سایر محور‌های کشور گفت: تردد در محور‌های هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران-بومهن، آزادراه تهران-پردیس، آزادراه تهران-شمال، آزادراه قزوین-رشت در مسیر رفت و برگشت و همچنین محور چالوس در مسیر شمال به جنوب روان گزارش شده است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا خاطرنشان کرد: برابر آخرین گزارش‌های دریافتی، تمامی محور‌های شمالی کشور فاقد هرگونه مداخلات جوی بوده و شرایط آب و هوایی در این مسیر‌ها پایدار است.

سرهنگ محبی در پایان با اشاره به محدودیت‌های تردد اعلام کرد: محور پاتاوه-دهدشت به عنوان تنها محور مسدود غیرشریانی کشور همچنان مسدود بوده و رانندگان باید برای سفر‌های خود مسیر‌های جایگزین را مدنظر قرار دهند.