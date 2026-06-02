به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرهمند آقایی گفت: هدف از اجرای این طرح بهره‌گیری بهینه از نزولات آسمانی، کاهش مصرف آب‌های زیرزمینی و تحقق پایداری تولید در دیم‌زار‌های منطقه است.

او افزود: منطقه کمارج در سال‌های پر بارش به دلیل برخورداری از اراضی دیم مستعد و شرایط اقلیمی مناسب، پتانسیل بالایی برای توسعه کشت‌های دیم دارد.

آقایی ادامه داد: در همین راستا و با هدف اصلاح الگوی کشت، امسال ۱۰۰ هکتار از اراضی این منطقه زیر کشت هندوانه دیم رفته است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون بیان کرد: کشاورزان در اواخر پاییز و فروردین برای ماندگاری رطوبت، زمین را شخم می‌زنند و سپس در اوایل اردیبهشت ماه کشت می‌کنند.

او با اشاره به مزایای اقتصادی و زیست‌محیطی این روش افزود: کشت دیم محصولات جالیزی مانند هندوانه، علاوه بر اینکه وابستگی تولید را به منابع آب زیرزمینی به صفر می‌رساند، با تکیه بر رطوبت ذخیره‌شده در خاک و بارندگی‌های فصلی، منبع درآمد پایدار و مناسبی برای کشاورزان دیم‌کار منطقه ایجاد می‌کند.

آقایی اضافه کرد: توزیع بذور اصلاح‌شده و سازگار با شرایط کم‌آبی به نام رقم محلی ایزدی، ارائه مشاوره‌های فنی توسط کارشناسان ترویج در خصوص مدیریت علف‌های هرز و حفظ رطوبت خاک از جمله اقداماتی است که برای حمایت از بهره‌برداران انجام شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون بیان کرد: حرکت به سمت کشاورزی حفاظتی و توسعه کشت‌های دیمِ کم‌آب‌بر اقتصادی، یکی از راهبرد‌های اصلی جهاد کشاورزی کازرون برای حفظ امنیت غذایی و معیشت پایدار روستاییان است که امسال با قوت بیشتری در سطح شهرستان دنبال می‌شود.