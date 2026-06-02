اداره‌کل امور مالیاتی آذربایجان‌غربی اعلام کرد: ۵۸۲ میلیارد ریال از منابع مالیات بر ارزش افزوده در دو ماه نخست امسال، برای ترمیم و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان استان اختصاص یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌غربی از پرداخت ۵۸۲ میلیارد ریال از محل مالیات بر ارزش افزوده برای ترمیم حقوق بازنشستگان استان در دو ماهه ابتدایی سال جاری خبر داد و گفت: این میزان پرداختی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱ درصد افزایش داشته است.

جعفر پورمختار روز با اشاره به عملکرد سال گذشته این اداره‌کل، افزود: در سال ۱۴۰۳ نیز بیش از چهار هزار و ۷۸۰ میلیارد ریال به عنوان سهم بازنشستگان از محل مالیات بر ارزش افزوده در استان پرداخت شد که نسبت به سال قبل از آن، رشد قابل توجه ۱۶۱ درصدی را نشان می‌دهد.

وی با یادآوری اینکه این منابع از محل یک درصد از نرخ ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده تامین می‌شود، توضیح داد: در سال ۱۴۰۳، سهم بازنشستگان از محل تسهیم این مالیات به حدود یک‌هزار و ۸۲۹ میلیارد ریال رسید.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌غربی خاطرنشان کرد: اجرای این سازوکار برای سومین سال متوالی ادامه دارد و در آن، یک درصد از درآمد‌های مالیات بر ارزش افزوده استان به حساب صندوق‌های بازنشستگی کشوری جهت متناسب‌سازی حقوق واریز می‌شود.

وی یادآوری کرد: بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳، به منظور تامین منابع لازم برای افزایش و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و صندوق فولاد، نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۹ درصد به ۱۰ درصد افزایش یافته است.