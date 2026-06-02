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مردم شهر گلستان بهارستان در نودوسومین اجتماع شبانه خود در پارک محدوده میدان امام شهید سیدعلی خامنهای (ره)، همگام با ملت ایران، حمایت خود را از حزبالله و مردم مظلوم لبنان اعلام کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شرکتکنندگان در این اجتماع با در دست داشتن پرچم حزبالله، حملات اخیر رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان را محکوم کرده و آن را نمونهای از ادامه جنایات و نقض آشکار آتشبس و حریم سرزمینی و انسانی لبنان دانستند.
حاضران در این مراسم تأکید کردند این اقدامات، چهره واقعی صهیونیسم را بار دیگر آشکار ساخته است؛ چهرهای که میان زنان، کودکان و غیرنظامیان تفاوتی قائل نیست و نتیجهای جز ویرانی و آوارگی ملتها به همراه ندارد.
آنان همچنین با هشدار نسبت به ادامه این جنایات، بر ضرورت ایستادگی قاطع در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی و پاسخ فوری و بازدارنده به این اقدامات تأکید کردند.