به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شرکت‌کنندگان در این اجتماع با در دست داشتن پرچم حزب‌الله، حملات اخیر رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان را محکوم کرده و آن را نمونه‌ای از ادامه جنایات و نقض آشکار آتش‌بس و حریم سرزمینی و انسانی لبنان دانستند.

حاضران در این مراسم تأکید کردند این اقدامات، چهره واقعی صهیونیسم را بار دیگر آشکار ساخته است؛ چهره‌ای که میان زنان، کودکان و غیرنظامیان تفاوتی قائل نیست و نتیجه‌ای جز ویرانی و آوارگی ملت‌ها به همراه ندارد.

آنان همچنین با هشدار نسبت به ادامه این جنایات، بر ضرورت ایستادگی قاطع در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی و پاسخ فوری و بازدارنده به این اقدامات تأکید کردند.