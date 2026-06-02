مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج با اشاره به نتایج نمونه‌برداری از خاک منطقه حلقه دره عنوان کرد: خاک این محدوده، رسی و نفوذناپذیر است و نمونه‌برداری‌ها نشان می‌دهد با یک خاک بکر و دست‌نخورده مواجه هستیم و شیرابه‌ها به آن نفوذ نکرده‌اند؛ بنابراین شیرابه‌ها تهدیدی برای آب‌های زیرزمینی در این محدوده محسوب نمی‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، مجتبی کیانی، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج با حضور در برنامه «نگاه مردم» اظهار کرد: سال گذشته با پیگیری‌های انجام‌شده، ۸۰ میلیارد تومان از وزارت کشور برای اختصاص یک خط ۵۰۰ تنی کمپوست به کرج اختصاص یافت، اما به دلیل برخی اتفاقات، وقفه‌ها و تغییر قیمت‌ها، این مبلغ به اندازه هزینه خرید یک دستگاه ویندوترنر که برای فرآیند کمپوست ضروری است، کفایت می‌کرد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج در خصوص کنترل بو در سایت حلقه‌دره بیان کرد: اکنون مشخص است که بو نامتبوع زباله‌ها کنترل و کمتر شده و بهینه‌سازی‌هایی در حال انجام است تا بوی محیط کاهش یابد. در حوزه تفکیک به نتایج مطلوب نرسیده‌ایم. یکی از دلایل، گاراژ‌های غیرمجاز است که مانع شکل‌گیری چرخه درست تفکیک می‌شود. از سوی دیگر، میزان تولید زباله در منطقه بالا است و تولید پسماند نسبت به بسیاری از کشور‌ها دو تا سه برابر برآورد می‌شود.

وی درباره موضوع جانمایی محل جدید دفع پسماند در استان البرز نیز گفت: انتخاب محل جدید برای دفع زباله موضوعی است که در حال پیگیری آن هستیم، اما پس از یافتن مکان، باید مقرون‌به‌صرفه بودن آن نیز بررسی شود. حتی بعد از جابه‌جایی هم آلودگی‌ها، شیرابه‌ها و پیامد‌های زیست‌محیطی منتقل می‌شوند و در عمل ممکن است تأثیر چشمگیر و محسوسی بر سلامت محیط زیست نداشته باشد.ترجیح و اولویت ما بهینه‌سازی سایت حلقه‌دره است.

وی در بخش دیگری از سخنانش درباره مدیریت شیرابه‌ها در حلقه‌دره گفت: در این مجموعه ۱۳ حوضچه پر از شیرابه وجود داشت که تاکنون حدود ۸ حوضچه خشک شده است. در این زمینه دو اقدام اصلی انجام دادیم؛ بازچرخانی و تبخیر سطحی.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج همچنین با اشاره به نتایج نمونه‌برداری از خاک منطقه عنوان کرد: خاک این محدوده، رسی و نفوذناپذیر است و نمونه‌برداری‌ها نشان می‌دهد با یک خاک بکر و دست‌نخورده مواجه هستیم و شیرابه‌ها به آن نفوذ نکرده‌اند؛ بنابراین شیرابه‌ها تهدیدی برای آب‌های زیرزمینی در این محدوده محسوب نمی‌شوند.