به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، مردم شیراز در نود و سومین شب حضور مستمر خود در خیابان‌ها، ضمن اعلام حمایت قاطع از جبهه مقاومت و حزب‌الله لبنان، جلوه‌ای از همبستگی امت اسلامی را به نمایش گذاشتند.

در این تجمعات که با حضور چهار نسل از انقلاب و اقشار مختلف مردم برگزار شد، شرکت‌کنندگان با اهتزاز پرچم‌های سه‌رنگ میهن و پرچم حزب‌الله، شعار‌های «مرگ بر اسرائیل»، «ماشاءالله حزب‌الله» و «ای ملت مسلمان، همه کنار لبنان» سر دادند.

شهروندان شیرازی با تأکید بر لزوم حمایت قاطع از حزب الله لبنان، پشتیبانی کامل خود را از دلاورمردان مقاومت در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی اعلام کردند.

در حاشیه برگزاری تجمعات، موکب‌هایی با حضور دانشجویان برای آشنایی کودکان و نوجوانان با جبهه مفقاومت برپا شده بود.

حضو مداوم مردم شیراز در تجمعات شبانه نشان‌دهنده تداوم روحیه انقلابی و پایداری بر آرمان‌های امت اسلام است.