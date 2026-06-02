پخش زنده
امروز: -
مخابرات منطقه خراسان شمالی در ارزیابی سراسری اتصال فیبر نوری، با عبور از همه برنامههای ابلاغی، موفق به کسب جایگاه نخست کشور شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، در جشنواره ملی اتصال فیبر نوری مناطق مخابراتی که در بازه زمانی ۲۷ بهمنماه ۱۴۰۴ تا ۲۰ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ و با هدف تسریع در توسعه و دایری سرویسهای فیبر نوری در سراسر کشور برگزار شد، مخابرات استان با اتصال بیش از پنج هزار شماره به سرویس فیبر نوری و دستیابی به عملکردی فراتر از برنامههای تعیین شده، عنوان برترین منطقه مخابراتی کشور را از آن خود کند.
مهندس حسن دهقانیمقدم، مدیر مخابرات منطقه خراسان شمالی گفت: کسب جایگاه برتر دراین جشنواره کشوری، گواهی بر تمرکز اصلی ما بر تسریع در روند دایری سرویسهای فیبر نوری بود و با برنامهریزی دقیق و استفاده بهینه از منابع، توانستیم از پیشبینیهای ابلاغی فراتر رویم.
وی افزود: این دستاورد مهم گامی اساسی در راستای تحقق عدالت ارتباطی در سطح استان محسوب میشود. ما امیدواریم این تحول زیرساختی، زمینه را برای بهرهمندی هرچه بیشتر شهروندان، کسبوکارها، مراکز آموزشی و اداری از اینترنت پرسرعت و پایدار فیبر نوری فراهم آورد و به ارتقای سطح کیفی خدمات دیجیتال در منطقه کمک بیفزاید.