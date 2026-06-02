بنیاد «تعلیم و تربیت» شهر لکهنو هند با هدف تبیین پیام و فلسفه واقعه غدیر اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی «معارف غدیر» کرده است که تاکنون بیش از ۳۵۰ نفر در این کلاس‌ها حضور یافته‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در آستانه عید سعید غدیر، بنیاد «تعلیم و تربیت» شهر لکهنو هند با هدف ترویج فرهنگ غدیر و آشنایی هرچه بیشتر اقشار مختلف جامعه با معارف اهل‌بیت (ع)، دوره‌های آموزشی «معارف غدیر» را برگزار کرده است؛ برنامه‌ای که با استقبال گسترده بانوان روبه‌رو شده است.

برگزارکنندگان این دوره‌ها اعلام کردند که هدف اصلی از برگزاری این کلاس‌ها، تبیین پیام و فلسفه واقعه غدیر، آشنایی شرکت‌کنندگان با جایگاه امامت و ولایت در اندیشه اسلامی و نیز گسترش فرهنگ و آموزه‌های اهل‌بیت (ع) در خانواده‌ها و جامعه است و غدیر تنها یک رویداد تاریخی نیست، بلکه منشوری جامع برای هدایت امت اسلامی و تبیین مسیر رهبری دینی پس از پیامبر اکرم (ص) به شمار می‌رود.

اساتید و کارشناسان حاضر در این کلاس‌ها تلاش می‌کنند ابعاد مختلف واقعه غدیر، پیام‌های اعتقادی، اجتماعی و فرهنگی آن و نقش ولایت در حفظ وحدت و انسجام امت اسلامی را برای شرکت‌کنندگان تشریح کنند.

بر اساس اعلام مسئولان برگزاری، تاکنون بیش از ۳۵۰ نفر در این کلاس‌ها حضور یافته‌اند که این استقبال گسترده، نشان‌دهنده علاقه روزافزون مردم، به‌ویژه نسل جوان، به شناخت معارف غدیر و آموزه‌های اهل‌بیت (ع) است.