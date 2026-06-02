استاندار مازندران از بهره‌برداری از ۵ کیلومتر جاده هراز و نیروگاه‌های ۱۸۳ مگاواتی نکا و خورشیدی کجور در شرایط حساس امنیتی و ایام جنگ رمضان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مهدی یونسی رستمی گفت: در راستای تداوم روند پیشرفت و اجرای طرح‌های زیربنایی، چرخ توسعه در استان مازندران حتی در حساس‌ترین شرایط امنیتی و طی ایام جنگ رمضان از حرکت بازنایستاد و پروژه‌های عمرانی با قدرتی مضاعف به مسیر خود ادامه دادند.

وی با اشاره به ضرورت رعایت ملاحظات امنیتی در انتشار اخبار افزود: ماموران اجرایی و تیم‌های فنی با هماهنگی کامل، اقدامات راهبردی را پیش بردند که به دلیل شرایط خاص، بسیاری از این دستاورد‌ها تا امروز کمتر در فضای رسانه‌ای منعکس شده بود، اما در عمل، خدمات‌رسانی به شهروندان با سرعت ادامه یافت.

استاندار مازندران گفت: طبق آمار‌های اجرایی و گزارش‌های میدانی، در همین بازه زمانی حساس، ۵ کیلومتر از محور راهبردی هراز به بهره‌برداری رسید و همچنین نیروگاه ۱۸۳ مگاواتی نکا و نیروگاه خورشیدی کجور نیز با موفقیت وارد مدار عملیاتی شدند که نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای است.

یونسی رستمی بر تداوم این روند تأکید کرد و گفت: ما اجازه ندادیم هیچ‌یک از پروژه‌های مهم عمرانی دچار رکود شود و امروز مازندران در مسیر یک «جهش عمرانی» قرار دارد؛ لذا تکمیل پروژه‌های بزرگ در حوزه‌های راه، انرژی، آب، پسماند و زیرساخت‌های اقتصادی با جدیت در دستور کار قرار گرفته تا رفاه مردم به حداکثر برسد.