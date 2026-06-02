یافتن سایت جایگزین برای حلقهدره در استان البرز با محدودیتهای جدی زمین روبهروست
رئیس اداره محیطزیست شهرستان کرج با اشاره به طرح بررسی امکان جانمایی منطقهای جدید برای سایت حلقهدره گفت: با توجه به کوچک بودن استان البرز و محدودیت شدید اراضی، احتمال یافتن مکان جدید «بدون عوارض» پایین است و راهکار مؤثرتر، تقویت و بهینهسازی زیرساختهای همین سایت و کاهش سهم دفن از چرخه مدیریت پسماند است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز،
امیدرضا تونی، رئیس اداره محیطزیست شهرستان کرج با حضور در برنامه زنده «نگاه مردم» اظهار کرد: طرح مطرحشده درباره سایت حلقهدره، مبتنی بر یک پیشنهاد در سطح هیئت دولت و همچنین پیگیریهای فرودگاه پیام است تا بررسی شود آیا امکان در نظر گرفتن منطقهای جدید برای این سایت وجود دارد یا خیر. استان البرز، استانی کوچک با محدودیتهای جدی زمین است و احتمال پیدا کردن سایت جدیدی که عوارض زیستمحیطی و اجتماعی نداشته باشد، بسیار کم است.
تونی با تأکید بر وجود چالشهای زیستمحیطی در حلقهدره گفت: مشکلات زیستی، بهداشتی و ایمنی وجود دارد و این موضوع درست است؛ مسئله اصلی نیز همین است و باید حل شود؛ حتی اگر در آینده سایت جدیدی ساخته شود. اقداماتی که قرار است برای ارتقا و مدیریت پسماند انجام شود، اگر قرار باشد در نهایت به سایت بعدی منتقل شود، بهتر است به همین سایت تزریق و اجرایی شود تا مجموعه به شکل بهینهتری اداره شود.
وی درباره میزان دفن پسماند در برنامه زنده تلویزیونی سیمای البرز توضیح داد: «فرم استاندارد ثابت» که مشخص کند چه میزان از زباله ورودی باید دفن شود، وجود ندارد و این موضوع به عواملی مانند فرهنگ مصرف، اقلیم منطقه، توپوگرافی سایت و سطح آبهای زیرزمینی وابسته است. با این حال، آنچه امروز در بسیاری از کشورها رایج است، دفن حداکثر ۱۰ تا ۲۵ درصد از زبالههای ورودی به سایتهاست.
تونی به مجری برنامه نگاه مردم اضافه کرد: میزان دفن در سایت حلقهدره بهمراتب بیشتر از این بازه است و این موضوع ناشی از مشکلات و شرایط خاص موجود است. «تقریباً باید موضوع دفن را از ۱۳ تا ۱۴ سال پیش کنار میگذاشتیم».
رئیس اداره محیطزیست کرج با اشاره به تجربه جهانی مدیریت پسماند گفت: بسیاری از کشورها به سمت زبالهسوزی استاندارد و تولید انرژی حرکت کردهاند. هرچند ما با این مسیر فاصله داریم، اما طی یکیدو سال گذشته این موضوع در کارگروههای پسماند استان البرز مطرح شده و در حال پیگیری است.
وی درباره الزامات نظارتی به مجری سیمای البرز افزود: برای «دفن» استاندارد مشخصی نداریم، اما برای شیرابه استاندارد وجود دارد. از شیرابهها نمونهبرداری و آزمایش انجام میشود و نتایج در سامانه جامع محیطزیست بارگذاری میشود که در قالب فرایند خوداظهاری نیز ثبت و پیگیری میشود.