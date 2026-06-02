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نماینده چین در سازمان ملل متحد، با اعلام اینکه آتشبس لبنان و اسرائیل عملاً از بین رفته است گفت: حملات به لبنان باید فورا متوقف شود.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ازپکن به نقل از وزارت امور خارجه چین؛ فو تسونگ درنشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد که درباره وضعیت لبنان برگزار شد، بر ضرورت توقف فوری درگیریها تاکید کرد.
در این نشست نماینده دائم چین در سازمان ملل با بیان این که اوضاع میان لبنان و اسرائیل به شدت رو به وخامت است، اظهار داشت: اسرائیل عملیات نظامی خود در لبنان را گسترش و به توسعه به اصطلاح «منطقه امن» ادامه میدهد. نیروهای اسرائیل حتی از رودخانه لیتانی عبور کرده و قلعه بوفورت را به اشغال خود درآوردهاند. این اقدام، عمیقترین عملیات نظامی اسرائیل در عمق خاک لبنان طی ۲۰ سال گذشته به شمار میرود.
نماینده چین با اشاره به این که اسرائیل همچنین اعلام کرده که قصد دارد عملیات زمینی خود را بیشتر گسترش دهد، گفت: اهداف پشت این اظهارات و پیامدهای جدی ناشی از آن، نگرانی عمیق جامعه بینالمللی را برانگیخته است. در چنین شرایطی، آتشبس میان لبنان و اسرائیل عملاً بین رفته است. جامعه بینالمللی باید پیش از آنکه اوضاع به ورطه خطرناکتری سقوط کند، اقدام فوری انجام دهد.
فو تسونگ خواستار برقراری فوری آتشبس و توقف درگیریها، افزایش حمایت از لبنان برای تثبیت اوضاع داخلی این کشور، و تأمین مأموریت نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان (یونیفیل) به منظور حفظ ثبات منطقهای شد.