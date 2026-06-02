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مردم ولایتمدار شهرستان قدس، در نود و سومین شب شهادت حضرت آیتالله خامنهای، با حضور گسترده و حماسی در میادین اصلی شهر، بار دیگر بر پیمان وفاداری خود به راه شهید رهبر و تداوم مسیر مقاومت در سایه رهبری جدید تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شب گذشته میادین و خیابانهای این منطقه شاهد تجمعی عظیم و مردمی بود که در آن، موجی از ارادت و ایستادگی در گرامیداشت نود و سومین شب شهادت امام امت جاری شد. شرکتکنندگان در این مراسم با سر دادن شعارهای تکبیر و لبیک، حضور خود را نمادی از پیوند ناگسستنی میان مردم این شهرستان با مقام ولایت دانستند.