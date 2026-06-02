طبق اعلام وزارت آموزش و پرورش مدیران مدارس موظفند پیش از ثبت‌نام قطعی دانش‌آموزان ورودی پایه‌های چهارم، هفتم و دهم، نسبت به ارجاع آنها به مراکز خدمات جامع سلامت تحت پوشش وزارت بهداشت برای انجام غربالگری و پایش سلامت عمومی اقدام کنند.

ارجاع دانش‌آموزان ورودی پایه‌های چهارم، هفتم و دهم برای غربالگری به مراکز جامع سلامت

ارجاع دانش‌آموزان ورودی پایه‌های چهارم، هفتم و دهم برای غربالگری به مراکز جامع سلامت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ بر اساس دستورالعمل اجرایی ثبت‌نام دانش‌آموزان، ارجاع دانش‌آموزان ورودی پایه‌های چهارم، هفتم و دهم به مراکز خدمات جامع سلامت تحت پوشش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برای انجام غربالگری و پایش سلامت عمومی در موقع ثبت‌نام، الزامی است.

همچنین بر اساس اعلام وزارت آموزش و پرورش؛ ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدارس بزرگسالان با رعایت مفاد آیین نامه آموزشی نظام جدید دوره دوم آموزش متوسطه به شیوه نیم سالی - واحدی، بزرگسالان، آموزش از راه دور، ایثارگران و داوطلبان آزاد داخل کشور و نحوه نظارت بر آن ارسالی به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها انجام می‌شود.

در خصوص ثبت‌نام دانش‌آموزان پسر، رعایت دستورالعمل جامع معافیت تحصیلی بر مبنای آخرین دستورالعمل ابلاغی از طرف سازمان نظام وظیفه عمومی الزامی است.

دانش آموزان مشمول بایستی به صورت الکترونیک و از طریق سامانه سخا برای دریافت معافیت تحصیلی، اقدام کنند.

طبق بخشنامه این وزارتخانه، ثبت‌نام دانش‌آموزان استثنایی با هوشبهر عادی (گروه‌های با آسیب شنوایی، بینایی، معلول جسمی حرکتی، اختلال رفتاری -هیجانی) و آموزش به شیوه تلفیقی بایستی در نزدیک‌ترین مدرسه پذیرا در محل سکونت متقاضی با هماهنگی مدرسه و پشتیبان استان انجام شود.

در خصوص تکلیف قانونی وزارت آموزش و پرورش برای غربالگری صددرصدی دانش‌آموزان و همچنین اجرای مصاحبه تشخیصی و تعیین وضعیت سلامت روان شناختی و اجتماعی دانش آموزان، در فرایند ثبت‌نام الکترونیکی دانش‌آموزان مدارس دولتی و غیردولتی بایستی آزمون غربالگری جامع سلامت روانی اجتماعی در سامانه نماد تکمیل شود.

مدیران مدارس موظفند نسبت به اطلاع رسانی به دانش‌آموزان و والدین و پیگیری تکمیل آزمون غربالگری توسط والدین ویژه دوره اول و دوم ابتدایی و دانش آموزان ویژه دوره اول و دوم متوسطه، قبل از ثبت نام قطعی، اقدام کنند.