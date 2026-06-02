به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مراسم سی‌وششمین سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی (ره) روز پنجشنبه ۱۴ خردادماه در مرقد مطهر ایشان برگزار خواهد شد.

با توجه به پیش‌بینی حضور گسترده زائران، امسال تغییراتی در جانمایی و نحوه دسترسی به پارکینگ‌ها نسبت به سال‌های گذشته اعمال شده است تا مدیریت تردد و تسهیل خدمات‌رسانی به شرکت‌کنندگان با کیفیت بیشتری انجام شود.

مسیر‌های دسترسی پارکینگ‌ها

پارکینگ شماره یک ویژه زائران سپاه حضرت رسول (ص) در محدوده انبار اخلاقی و بخشداری آفتاب پیش‌بینی شده است. مسیر دسترسی این پارکینگ از بزرگراه آزادگان و بزرگراه شهید هاشمی بوده و خودرو‌ها از طریق پل انبار اخلاقی وارد جاده انبار اخلاقی و پارکینگ ضلع شمالی حرم مطهر خواهند شد.

پارکینگ شماره دو به اتوبوس‌های شرکت واحد اختصاص دارد که محل استقرار آن در ضلع شمالی حرم مطهر و شمال بلوار علامه عسگری است و مسیر‌های ورود و خروج آن نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است.

پارکینگ شماره سه برای زائران شهرستان‌های شرق استان تهران شامل ورامین، پاکدشت، قرچک و شهرری (سپاه سیداالشهدا (ع)) در نظر گرفته شده است. این زائران از مسیر بزرگراه آزادگان، بزرگراه شهید هاشمی و جاده انبار اخلاقی به محل پارکینگ هدایت خواهند شد.

پارکینگ شماره چهار ویژه زائران استان‌های البرز و قزوین است که از غرب تهران وارد پایتخت می‌شوند. دسترسی این پارکینگ از طریق بزرگراه آزادگان، جاده مرتضی‌گرد و ضلع جنوبی دانشگاه آزاد اسلامی انجام خواهد شد.

پارکینگ شماره پنج برای زائران استان‌های قم، مرکزی و اصفهان پیش‌بینی شده است که از جنوب شمال اتوبان قم به تهران حرکت می‌کنند. این خودرو‌ها از مسیر آزادراه قم ـ تهران و پل کهریزک به سمت جاده اختصاصی نمایشگاه و سپس پارکینگ ضلع شمال شرقی دانشگاه شاهد هدایت می‌شوند.

پارکینگ شماره شش نیز به شهرستان‌های غرب استان تهران شامل اسلامشهر، شهریار و رباط‌کریم اختصاص یافته و از طریق جاده درختی اسلامشهر به سمت ضلع شمالی دانشگاه شاهد امکان دسترسی به آن فراهم است.

پارکینگ شماره هفت ویژه زائران استان سمنان بوده و همانند سال گذشته در ضلع شمال شرقی میدان شهید گمنام بهشت زهرا (س) پیش‌بینی شده است. مسیر دسترسی آن از محور امام رضا (ع)، کمربندی دوم ورامین و جاده قدیم تهران ـ ورامین خواهد بود.

پارکینگ شماره هشت ویژه شهروندان تهرانی است. امسال برای رفاه حال شهروندانی که با خودروی شخصی در مراسم شرکت می‌کنند، تمهیدات ویژه‌ای در نظر گرفته شده است. برخلاف سال گذشته، تردد در بخشی از بزرگراه خلیج فارس محدودیت کمتری خواهد داشت و شهروندان می‌توانند از طریق پل علامه عسگری و درب ۱۳ آبان وارد بهشت زهرا (س) شده و از پارکینگ‌های داخلی استفاده کنند.