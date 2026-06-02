رئیس اورژانس استان یزد: به دنبال واژگونی خودروی وانت در محور نیر به گاریزات، پنج نفر مصدوم شدند.

پنج مصدوم به دنبال واژگونی خودروی وانت در محور نیر به گاریزات

پنج مصدوم به دنبال واژگونی خودروی وانت در محور نیر به گاریزات

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، دکتر سهیلی گفت: دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۵، بر اثر واژگونی یک دستگاه خودروی وانت در محور نیر به گاریزات، پنج نفر مصدوم شدند.

سهیلی افزود: بلافاصله بعد از دریافت تماس، کد‌های امدادی اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس اورژانس استان یزد گفت: چهار مصدوم توسط آمبولانس اورژانس ۱۱۵ و یک مصدوم توسط آمبولانس هلال احمر، برای ادامه درمان به بیمارستان فاطمه الزهرا (س) شهرستان مهریز منتقل شدند.