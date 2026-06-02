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رئیس اورژانس استان یزد: به دنبال واژگونی خودروی وانت در محور نیر به گاریزات، پنج نفر مصدوم شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، دکتر سهیلی گفت: دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۵، بر اثر واژگونی یک دستگاه خودروی وانت در محور نیر به گاریزات، پنج نفر مصدوم شدند.
سهیلی افزود: بلافاصله بعد از دریافت تماس، کدهای امدادی اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شدند.
رئیس اورژانس استان یزد گفت: چهار مصدوم توسط آمبولانس اورژانس ۱۱۵ و یک مصدوم توسط آمبولانس هلال احمر، برای ادامه درمان به بیمارستان فاطمه الزهرا (س) شهرستان مهریز منتقل شدند.