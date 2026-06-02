اخیراً گزارش‌هایی از فعالیت اپلیکیشن‌های جعلی که با وعده «افزایش سطح دسترسی» کاربران را هدف قرار می‌دهند، منتشر شده است. مسئولان شبکه شاد ضمن تأکید بر جعلی بودن این برنامه‌ها، نسبت به خطرات امنیتی ناشی از نصب آنها هشدار دادند.

.به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، طی روز‌های اخیر نسخه‌های مخربی از اپلیکیشن شاد در برخی کانال‌های غیررسمی منتشر شده است که با عناوین فریبنده نظیر «ارائه دسترسی‌های بیشتر» یا «امکانات ویژه»، سعی در ترغیب کاربران به نصب این برنامه‌ها دارند.

این برنامه‌های کم‌حجم در واقع بدافزار‌هایی هستند که با هدف نفوذ به گوشی‌های هوشمند، سرقت اطلاعات شخصی و دسترسی غیرمجاز به حساب‌های کاربری کاربران طراحی شده‌اند. این برنامه‌ها با سوءاستفاده از نیاز کاربران، امنیت گوشی و حریم خصوصی آنان را با مخاطرات جدی مواجه می‌کنند.

شبکه شاد اعلام کرد که هیچ‌گونه نسخه جانبی یا برنامه‌ای تحت عنوان «ارتقای دسترسی» ندارد و تمامی امکانات این پلتفرم صرفاً در نسخه رسمی ارائه می‌شود. کاربران برای پیشگیری از هرگونه آسیب و سرقت اطلاعات، باید موارد زیر را رعایت کنند:

منبع دانلود رسمی: تنها مرجع قانونی برای دریافت اپلیکیشن شاد، وب‌سایت رسمی این شبکه به نشانی shad.ir است.

پرهیز از نصب فایل‌های متفرقه: از دانلود و نصب هرگونه برنامه از کانال‌های تلگرامی، شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های غیررسمی اکیداً خودداری شود.

در پایان، از کاربران درخواست می‌شود در صورت مواجهه با موارد مشکوک، از اشتراک‌گذاری این برنامه‌ها پرهیز کرده و صرفاً از نسخه‌های تأیید شده توسط وب‌سایت رسمی شاد استفاده کنند.