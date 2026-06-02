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نشست علمی و فرهنگی «رابطه میان اسلام و بودیسم در مسیر ایجاد صلح جهانی» با حضور رایزن فرهنگی ایران در تایلند و جمعی از اندیشمندان و راهبان بودایی در بانکوک برگزار شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تایلند با اشاره به شرایط کنونی جهان گفت: با وجود پیشرفتهای چشمگیر علمی و فناوری، بشریت همچنان با چالشهایی همچون جنگ، فقر، مهاجرت اجباری و بحرانهای اخلاقی روبهرو است و این مسئله نشان میدهد که جهان بیش از هر چیز به حکمت، اخلاق و معنویت نیاز دارد.
مهدی زارع بی عیب، همچنین با اشاره به جایگاه تمدن ایرانی ـ اسلامی در تاریخ بشر اظهار داشت: این تمدن با پرورش دانشمندانی همچون ابنسینا، فارابی، خوارزمی، رازی، مولوی، سعدی و حافظ، سهم مهمی در توسعه علم، فرهنگ و اندیشه جهانی داشته است.
در این نشست، در راستای توسعه تعاملات فرهنگی و بینالادیانی و با هدف تقویت صلح، همزیستی مسالمتآمیز و تفاهم میان ملتها برگزار شد، شماری از رهبران و اندیشمندان بودایی تایلند با اشاره به بحرانهای اخلاقی، جنگها، افراطگرایی و شکافهای فرهنگی در جهان معاصر، بر ضرورت گسترش گفتوگوی میان ادیان و همکاریهای معنوی تأکید کردند.
یکی از اندیشمندان برجسته بودایی تایلند در سخنانی اظهار داشت: جهان امروز بیش از هر زمان دیگری به تعامل و گفتوگوی ادیان نیاز دارد و اسلام و بودیسم هر دو پیروان خود را به شفقت، احترام به کرامت انسانی و دوری از خشونت دعوت میکنند.
سخنرانان همچنین با اشاره به پیشینه تاریخی روابط ایران و تایلند، نقش شخصیتهای تاریخی از جمله شیخ احمد قمی را در تقویت مناسبات فرهنگی و اجتماعی دو ملت برجسته ارزیابی کردند و بر استمرار این تعاملات تأکید داشتند.
همزمان با برگزاری این نشست، مجموعهای از برنامههای فرهنگی، آیینهای مذهبی و نشستهای بینالادیانی با حضور شخصیتهای دینی و فرهنگی دو کشور برگزار شد.
شرکتکنندگان در پایان این نشست بر ضرورت تقویت «پلهای فرهنگی» میان ملتها تأکید کردند و خواستار بهرهگیری از ظرفیت ادیان و تمدنهای آسیایی برای مقابله با افراطگرایی، کاهش خشونت و گسترش صلح، همزیستی و تفاهم در سطح جهانی شدند.