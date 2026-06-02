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مستند «پته، میراث ناملموس» به کارگردانی اعظم رمضانپور موفق به دریافت جایزه دیپلم افتخار در بخش بهترین روایتگری در بیستوسومین دوره جشنواره بینالمللی فیلم باستانشناسی آمریکا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، جشنواره بینالمللی فیلم کانال باستانشناسی (The Archaeology Channel International Film Festival) یکی از رویدادهای معتبر و تخصصی در حوزه میراث فرهنگی و باستانشناسی است که با هدف نمایش برترین آثار جهان در زمینه باستانشناسی، فرهنگهای کهن، جوامع بومی و میراث فرهنگی بشری برگزار میشود. این جشنواره بهعنوان همتای آمریکایی جشنوارههای شناختهشده اروپایی در حوزه فیلمهای باستانشناسی و فرهنگی، جایگاه ویژهای در تقویم رویدادهای بینالمللی دارد.
بیستوسومین دوره این جشنواره از ۱۳ تا ۱۷ مه ۲۰۲۶ (۲۳ تا ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵) در شهر یوجین، ایالت اورگن آمریکا برگزار شد و میزبان فیلمسازان، پژوهشگران و علاقهمندان حوزه میراث فرهنگی از سراسر جهان بود.
مستند «پته، میراث ناملموس» که در مرکز یزد صداوسیما تولید شده، با تمرکز بر تاریخچه، هویت و جایگاه فرهنگی هنر پتهدوزی، به معرفی یکی از اصیلترین و ارزشمندترین صنایع دستی ایران میپردازد. این اثر با سفر به مناطق مرکزی و جنوبشرقی کشور، ریشهها، ویژگیها و کارکردهای فرهنگی این هنر کهن را به تصویر کشیده و اهمیت آن را بهعنوان بخشی از میراث ناملموس ایران برجسته میکند.
در این مستند، از طریق گفتوگو با هنرمندان، صنعتگران، پژوهشگران و کارشناسان حوزه صنایع دستی، ظرافتها و تکنیکهای پیچیده پتهدوزی بررسی شده و نقش اجتماعی، فرهنگی و هویتی این هنر در جامعه ایرانی مورد توجه قرار گرفته است. همچنین چالشهای پیش روی فعالان این حوزه و ضرورت حفظ، صیانت و انتقال این دانش و مهارت ارزشمند به نسلهای آینده، از محورهای اصلی روایت مستند به شمار میرود.
پته، میراث ناملموس، افزون بر معرفی یکی از جلوههای برجسته فرهنگ و هنر ایرانی، بر اهمیت پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس در جهان معاصر تأکید میکند؛ میراثی که در سایه تحولات سریع اجتماعی و فرهنگی، بیش از هر زمان دیگری نیازمند توجه، حمایت و حفاظت است.
حضور موفق این مستند در جشنواره بینالمللی فیلم کانال باستانشناسی آمریکا، گامی مؤثر در معرفی ظرفیتهای فرهنگی و هنری ایران در عرصه جهانی و نشانهای از توجه روزافزون محافل بینالمللی به میراث غنی و ارزشمند کشورمان به شمار میرود.