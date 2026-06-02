به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، جشنواره بین‌المللی فیلم کانال باستان‌شناسی (The Archaeology Channel International Film Festival) یکی از رویداد‌های معتبر و تخصصی در حوزه میراث فرهنگی و باستان‌شناسی است که با هدف نمایش برترین آثار جهان در زمینه باستان‌شناسی، فرهنگ‌های کهن، جوامع بومی و میراث فرهنگی بشری برگزار می‌شود. این جشنواره به‌عنوان همتای آمریکایی جشنواره‌های شناخته‌شده اروپایی در حوزه فیلم‌های باستان‌شناسی و فرهنگی، جایگاه ویژه‌ای در تقویم رویداد‌های بین‌المللی دارد.

بیست‌وسومین دوره این جشنواره از ۱۳ تا ۱۷ مه ۲۰۲۶ (۲۳ تا ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵) در شهر یوجین، ایالت اورگن آمریکا برگزار شد و میزبان فیلمسازان، پژوهشگران و علاقه‌مندان حوزه میراث فرهنگی از سراسر جهان بود.

مستند «پته، میراث ناملموس» که در مرکز یزد صداوسیما تولید شده، با تمرکز بر تاریخچه، هویت و جایگاه فرهنگی هنر پته‌دوزی، به معرفی یکی از اصیل‌ترین و ارزشمندترین صنایع دستی ایران می‌پردازد. این اثر با سفر به مناطق مرکزی و جنوب‌شرقی کشور، ریشه‌ها، ویژگی‌ها و کارکرد‌های فرهنگی این هنر کهن را به تصویر کشیده و اهمیت آن را به‌عنوان بخشی از میراث ناملموس ایران برجسته می‌کند.

در این مستند، از طریق گفت‌و‌گو با هنرمندان، صنعتگران، پژوهشگران و کارشناسان حوزه صنایع دستی، ظرافت‌ها و تکنیک‌های پیچیده پته‌دوزی بررسی شده و نقش اجتماعی، فرهنگی و هویتی این هنر در جامعه ایرانی مورد توجه قرار گرفته است. همچنین چالش‌های پیش روی فعالان این حوزه و ضرورت حفظ، صیانت و انتقال این دانش و مهارت ارزشمند به نسل‌های آینده، از محور‌های اصلی روایت مستند به شمار می‌رود.

پته، میراث ناملموس، افزون بر معرفی یکی از جلوه‌های برجسته فرهنگ و هنر ایرانی، بر اهمیت پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس در جهان معاصر تأکید می‌کند؛ میراثی که در سایه تحولات سریع اجتماعی و فرهنگی، بیش از هر زمان دیگری نیازمند توجه، حمایت و حفاظت است.

حضور موفق این مستند در جشنواره بین‌المللی فیلم کانال باستان‌شناسی آمریکا، گامی مؤثر در معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری ایران در عرصه جهانی و نشانه‌ای از توجه روزافزون محافل بین‌المللی به میراث غنی و ارزشمند کشورمان به شمار می‌رود.