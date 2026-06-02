به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کرباسچی گفت: در این مدت ۶۹ فقره پرونده چرای غیرمجاز برای ۸ هزار و ۳۹۲ رأس دام تشکیل شده است.

وی در خصوص رفع تصرفات افزود: علاوه بر این، ۸ فقره رفع تصرف اراضی ملی به مساحت ۲۱ هکتار بدون تشکیل پرونده با دستور دادستان رفع تصرف شده است.

کرباسچی افزود: بیشترین موارد رفع تصرف مربوط به شهرستان‌های بیرجند و سربیشه بوده است.

سرپرست اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی گفت: همچنین در این مدت ۲۰ پرونده «ماده ۵۵» مربوط به تخریب و تصرف اراضی ملی به مساحت ۴۳ هکتار تشکیل شده است.

وی از کشف ۵.۵ تن چوب قاچاق «تاغ» در شهرستان سرایان نیز خبر داد و بر لزوم مشارکت عمومی در حفاظت از عرصه‌های ملی تأکید کرد.

کرباسچی از مردم خواست: هرگونه تخریب، تصرف، قطع درختان جنگلی و حریق را از طریق سامانه‌های ۱۳۹ و ۱۵۰۴ اطلاع دهند.