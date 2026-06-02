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استاندار بوشهر بر لزوم تخصیص اعتبار برای تکمیل سه طرح شاخص بخش درمان استان بوشهر تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ ارسلان زارع در دیدار وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: به سه طرح شاخص بخش درمان استان اشاره کرد که امکان تکمیل ساختمان آنها تا پایان سال وجود دارد.
وی گفت: بیمارستان مادر و کودک به عنوان جایگزین فاطمه زهرا (س)، بیمارستان اعصاب و روان و بیمارستان ۱۷ شهریور برازجان از طرحهای شاخص نیمهتمام درمانی استان هستند که تخصیص اعتبار و همچنین پیشبینی تامین تجهیزات و نیروی انسانی مورد نیاز این مراکز مورد تاکید است.
وی در این نشست ضمن اشاره به ظرفیتهای مهم استان بوشهر به برخی کمبودها و کاستیهای حوزه درمان اشاره کرد و اظهار داشت: استان بوشهر از بابت سرانه تخت بیمارستانی نسبت به جمعیت استان، در وضعیت نامناسبی قرار دارد و جزو آخرین استانها به شمار میرود، به همین دلیل، ضرورت دارد همه طرحهای بیمارستانی و همچنین تجهیز بیمارستانها بر اساس اولویتبندی صورت گرفته، انجام شوند.
زارع با اشاره به ضرورت ارتقای عدالت در دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی، اجرای موثر نظام ارجاع و پزشک خانواده را مورد تاکید قرار داد و افزود: در استان بوشهر، نظام ارجاع و پزشک خانواده که مورد تاکید رئیسجمهور قرار دارد با جدیت آغاز شده و امید است در آینده در همه شهرستانهای استان این مهم اجرایی شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر هم گفت: بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر در جنگ تحمیلی سوم دچار آسیب شده که با تلاش مستمر مدیریت استان و حمایت وزارت بهداشت، بازسازی این مجموعه در دستور کار قرار دارد و اقدامات لازم انجام شده که انتظار میرود اعتبارات در زمان مقرر تخصیص یابد تا خللی در روند بازسازی انجام نشود.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم با قدردانی از حمایتهای استاندار بوشهر از حوزه سلامت و درمان استان اظهار داشت: اعتبارات لازم برای تکمیل طرحهای نیمهتمام درمانی استان تخصیص مییابد.
دکتر ظفرقندی اضافه کرد: اجرای موفق طرح نظام ارجاع و پزشک خانواده در استان بوشهر، از اقدامات ارزشمندی است که امیدوارم در تمام شهرستانهای استان اجرایی شود.