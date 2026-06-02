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آستان مقدس علوی مراسم برافراشتن پرچم غدیر را در صحن و سرای حرم مطهر حضرت امیرالمؤمنین (علیهالسلام) برگزار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مراسم برافراشتن پرچم غدیر با حضور میهمانان حرم مطهر علوی، از جمله نمایندگان مراجع عظام تقلید، علما، اساتید و طلاب حوزههای علمیه، تولیتها و نمایندگان آستانهای مقدس و زیارتگاههای شریف، شیوخ عشایر، بزرگان و مدیران نهادهای رسمی استان نجف اشرف، همچنین سید عیسی الخرسان (تولیت آستان مقدس علوی)، معاون وی، اعضای هیئت مدیره، رؤسای بخشها و خادمان حرم مطهر برگزار شد.
این مراسم با تلاوت آیاتی از کلامالله مجید آغاز شد و در ادامه، حیدر العیساوی (عضو هیئت مدیره)، سخنرانی دبیرخانه آستان را ایراد کرد. سپس تولیت آستان مقدس، پرچم غدیر را بر فراز گنبد حرم حضرت امیرالمؤمنین (علیهالسلام) برافراشت.