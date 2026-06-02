به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مراسم برافراشتن پرچم غدیر با حضور میهمانان حرم مطهر علوی، از جمله نمایندگان مراجع عظام تقلید، علما، اساتید و طلاب حوزه‌های علمیه، تولیت‌ها و نمایندگان آستان‌های مقدس و زیارتگاه‌های شریف، شیوخ عشایر، بزرگان و مدیران نهاد‌های رسمی استان نجف اشرف، همچنین سید عیسی الخرسان (تولیت آستان مقدس علوی)، معاون وی، اعضای هیئت مدیره، رؤسای بخش‌ها و خادمان حرم مطهر برگزار شد.

مراسم برافراشتن پرچم غدیر در آستان مقدس علوی مراسم برافراشتن پرچم غدیر در آستان مقدس علوی مراسم برافراشتن پرچم غدیر در آستان مقدس علوی مراسم برافراشتن پرچم غدیر در آستان مقدس علوی مراسم برافراشتن پرچم غدیر در آستان مقدس علوی مراسم برافراشتن پرچم غدیر در آستان مقدس علوی مراسم برافراشتن پرچم غدیر در آستان مقدس علوی مراسم برافراشتن پرچم غدیر در آستان مقدس علوی مراسم برافراشتن پرچم غدیر در آستان مقدس علوی مراسم برافراشتن پرچم غدیر در آستان مقدس علوی مراسم برافراشتن پرچم غدیر در آستان مقدس علوی مراسم برافراشتن پرچم غدیر در آستان مقدس علوی

این مراسم با تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید آغاز شد و در ادامه، حیدر العیساوی (عضو هیئت مدیره)، سخنرانی دبیرخانه آستان را ایراد کرد. سپس تولیت آستان مقدس، پرچم غدیر را بر فراز گنبد حرم حضرت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) برافراشت.