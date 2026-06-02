مردم ولایت‌مدار شهرستان ورامین در نود و سومین شب شهادت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، با حضور گسترده و حماسی در میادین اصلی شهر، بار دیگر پیمان وفاداری خود را به آرمان‌های انقلاب اسلامی تجدید کرده و بر تداوم مسیر مقاومت و صیانت از دستاوردهای انقلاب تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان ورامین شب گذشته شاهد تجمعی عظیم در گرامیداشت نود و سومین شب شهادت رهبر انقلاب بود. این مراسم که با حضور گسترده مردم و فعالان جهادی برگزار شد، با تأکید بر تداوم مسیر انقلاب و حمایت همه‌جانبه از مقام ولایت همراه بود. این حضور باشکوه، پیام آشکار مردم منطقه ورامین در حمایت از اهداف والای انقلاب اسلامی و پاسداشت میراث شهید رهبر است.