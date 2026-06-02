در نشست امروز کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با وزیر و معاونان وزارت آموزش و پرورش آخرین وضعیت برگزاری آزمون نهایی دانش آموزان و همچنین خسارات واردشده بر مدارس و فضا‌های آموزشی در دوران جنگ تحمیلی سوم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در این جلسه وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد آزمون مدارس نمونه دولتی و استعدادهای درخشان (سمپاد) با حضور ۶۰۰ هزار دانش اموز ۲۹ خرداد برگزار خواهد شد.

وی در خصوص برگزاری امتحانات نهایی دانش آموزان نیز گفت: دو گزینه را در این زمینه مدنظر داریم یکی برگزاری آزمون به صورت حضوری در ۱۳ تیرماه که منوط به مجوز شورای عالی امنیت ملی است و دوم اینکه اگر شرایط کشور به گونه‌ای بود که امکان برگزاری امتحان نهایی حضوری نبود آزمون به صورت مجازی برای دانش آموزنی که قصد شرکت در کنکور ندارند برگزار خواهد شد.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد : اکنون تصمیمی در خصوص این دو روش اتخاذ نشده است.