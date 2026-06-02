به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ ماپیم در این بیانیه، میراث فکری و سیاسی امام خمینی (ره) را یکی از عوامل تأثیرگذار در شکل‌گیری بیداری سیاسی در بخش‌هایی از جهان اسلام دانست و اعلام کرد که مفاهیمی همچون استقلال، مقابله با سلطه‌گری و دفاع از حاکمیت ملی همچنان در معادلات جهانی اهمیت دارند.

در این بیانیه آمده است که جهان امروز همچنان با نابرابری در ساختار قدرت بین‌المللی مواجه است و اصول و قوانین جهانی در بسیاری از موارد به صورت گزینشی اجرا می‌شوند؛ موضوعی که به تداوم بی‌عدالتی و تشدید بحران‌های انسانی منجر شده است.

ماپیم همچنین با اشاره به تحولات منطقه غرب آسیا و تنش‌های مرتبط با جمهوری اسلامی ایران، بر ضرورت خویشتنداری همه طرف‌ها تأکید و تصریح کرد که تشدید درگیری‌های نظامی و مداخلات خارجی تنها به افزایش بی‌ثباتی و رنج انسان‌ها خواهد انجامید.

در بخش دیگری از این بیانیه، ماپیم با اشاره به چالش‌های پیش‌روی جهان اسلام، از تفرقه، اختلافات داخلی و ضعف راهبردی به عنوان موانع اصلی در برابر ایفای نقش مؤثر امت اسلامی در عرصه جهانی یاد کرد و خواستار تقویت وحدت، همگرایی و توانمندسازی نهاد‌های اسلامی شد.

ماپیم همچنین تأکید کرد که عزت و کرامت ملت‌ها باید در کنار حکمرانی کارآمد، توسعه اقتصادی، نوسازی فکری و هماهنگی سیاسی دنبال شود تا کشور‌های اسلامی بتوانند نقش فعال‌تری در شکل‌دهی به آینده نظام بین‌الملل ایفا کنند.

این سازمان در پایان از جامعه جهانی خواست با پایان دادن به استاندارد‌های دوگانه، احترام یکسان به قوانین بین‌المللی، جلوگیری از سیاست‌های منجر به رنج‌های انسانی، اولویت‌بخشی به دیپلماسی و حفاظت از غیرنظامیان، زمینه تحقق صلح، ثبات و عدالت پایدار را فراهم کند.