پخش زنده
امروز: -
دبیر اجرایی جشنواره ملی «ایراندخت» از برگزاری آیین اختتامیه این رویداد با حضور برگزیدگان ۳۲ استان کشور خبر داد و گفت: برترینهای حوزه طراحی و دوخت پوشاک ایرانی ـ اسلامی امروز در فرهنگسرای اندیشه معرفی خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرضیه افضلی اظهار داشت: جشنواره «ایراندخت» در سال ۱۴۰۴ بهصورت همزمان در ۳۲ منطقه کشور برگزار شد و هر استان متناسب با هویت فرهنگی و ظرفیتهای بومی خود، عنوان اختصاصی جشنواره را انتخاب کرد. بر همین اساس، این رویداد در استانهای مختلف با نامهایی همچون «گیلدخت»، «نوردخت»، «ایلدخت»، «آذردخت» و دیگر عناوین بومی برگزار شد.
وی افزود: شرکتکنندگان این جشنواره با محوریت «پوشش اجتماع» در دو بخش طراحی و دوخت و در سه سطح دانشآموزی، دانشجویی و آزاد به رقابت پرداختند.
افضلی با بیان اینکه استقبال گستردهای از این رویداد صورت گرفت، گفت: نزدیک به ۱۰ هزار نفر از سراسر کشور از طریق سامانه جشنواره در این رویداد ثبتنام و آثار خود را بارگذاری کردند که این میزان مشارکت، نشاندهنده ظرفیت بالای حوزه مد و لباس در استانهای مختلف کشور است.
دبیر جشنواره ملی «ایراندخت» درباره روند انتخاب برگزیدگان توضیح داد: در هر استان و در هر یک از سطوح سهگانه و بخشهای طراحی و دوخت، سه برگزیده انتخاب شدند و در مجموع ۵۷۶ نفر به مرحله نهایی جشنواره راه یافتند تا آثار آنان در بخش ملی مورد ارزیابی قرار گیرد.
وی با تأکید بر رویکرد علمی جشنواره اظهار کرد: داوری آثار در مراحل مختلف توسط استادان دانشگاههای سراسر کشور انجام شده است. همچنین برای انتخاب برترینهای نهایی، از ظرفیت استادان دانشگاههای دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه ملی مهارت بهره گرفتهایم تا فرآیند ارزیابی آثار با بالاترین سطح تخصصی و علمی انجام شود.
افضلی با اشاره به اهداف جشنواره «ایراندخت» گفت: این رویداد با هدف شناسایی استعدادهای برتر، حمایت از طراحان و تولیدکنندگان، تقویت پیوند میان طراحی و تولید و توسعه پوشاک ایرانی ـ اسلامی برگزار شده و تلاش کرده است ظرفیتهای بومی استانهای مختلف را در این حوزه فعال کند.
وی درباره بخش ویژه جشنواره نیز بیان کرد: در آیین اختتامیه، علاوه بر معرفی برگزیدگان ملی، یک تولیدکننده برتر کشوری نیز بر اساس شاخصهایی همچون خلاقیت، نوآوری، کیفیت تولید و قابلیت توسعه محصول انتخاب خواهد شد تا از وی برای ورود به مرحله تولید انبوه و توسعه فعالیتهای حرفهای حمایت شود.
دبیر جشنواره ملی «ایراندخت» در پایان خاطرنشان کرد: این جشنواره یکی از گستردهترین رویدادهای حوزه مد و لباس کشور در سالهای اخیر به شمار میرود که توانسته است با مشارکت هزاران طراح، دانشجو، دانشآموز و فعال این عرصه، زمینه شناسایی و معرفی استعدادهای نوآور را در سراسر کشور فراهم کند.