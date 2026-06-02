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مردم ولایتمدار شهرستان فیروزکوه در نود و سومین شب متوالی پس از شهادت مظلوم حضرت آیتالله علی خامنهای، بار دیگر با تجمعی باشکوه، پیمان وفاداری خود را به آرمانهای انقلاب و بیعت کامل با رهبر جدید، حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای تجدید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان فیروزکوه شاهد تکرار حماسهای بود که از نخستین شب شهادت رهبر فقید انقلاب آغاز شد و اکنون در شب نود و سوم، با حضوری پرشورتر از قبل تداوم دارد. اقشار مختلف مردم، از رده پیشکسوتان جهاد تا نسل جوان و نوجوان، در مساجد و میادین این شهرستان گرد آمدند تا یکصدا بر تداوم مسیر مقاومت و ایستادگی در برابر استکبار تأکید کنند.
شرکتکنندگان در این اجتماع شبانه، ضمن ابراز اندوه عمیق برای شهادت رهبر معظم، با سر دادن شعارهای حماسی، اعلام کردند که این حضورهای مستمر شبانه، نمادی از زنده بودن آرمانهای امام و شهدا و تلاشی برای پاسداشت میراث گرانبهای رهبر شهید است.