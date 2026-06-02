کاظم برجلو، سرپرست تیم سایپا تهران، در سفری به جزیره هرمز با خانواده شهدای ورزشکاری که در تنگه هرمز به شهادت رسیدند دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، وی در این دیدار گفت: دستیابی به امنیت و آسایش جاری در کشور مدیون ایثار و خون پاک این عزیزان است.

برجلو با اشاره به جایگاه ویژه شهدای ورزشکار گفت: حضور در میان خانواده‌های شهدا، ادای احترام و ابراز همدردی با آنها وظیفه‌ای اخلاقی است.

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سرپرست تیم سایپا افزود: تلاش میکنیم تا به پیروی از راه شهدا، نماینده‌ای شایسته در عرصه ورزش باشیم.