به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در جریان اجرای رزمایش بازرسی و نظارت بر بازار در شهر اراک و در قالب تشکیل گروه‌های مشترک بازرسی، یک واحد نانوایی در منطقه رودکی بازرسی شد که پس از احراز تخلفات صنفی مانند کم‌فروشی و عدم رعایت مقررات صنفی با دستور مدیر کل تعزیرات حکومتی استان و در راستای مصوبه سران قوا این واحد نانوایی پلمب شد.

رعایت حقوق مصرف کنندگان خط قرمز تعزیرات حکومتی بوده و مجازات‌های اشد در این ایام مورد استفاده قرار خواهند گرفت.