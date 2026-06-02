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در جریان اجرای رزمایش بازرسی در شهر اراک، یک واحد نانوایی به علت ارتکاب تخلفات صنفی تعطیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در جریان اجرای رزمایش بازرسی و نظارت بر بازار در شهر اراک و در قالب تشکیل گروههای مشترک بازرسی، یک واحد نانوایی در منطقه رودکی بازرسی شد که پس از احراز تخلفات صنفی مانند کمفروشی و عدم رعایت مقررات صنفی با دستور مدیر کل تعزیرات حکومتی استان و در راستای مصوبه سران قوا این واحد نانوایی پلمب شد.
رعایت حقوق مصرف کنندگان خط قرمز تعزیرات حکومتی بوده و مجازاتهای اشد در این ایام مورد استفاده قرار خواهند گرفت.