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مرگ ناشی از مصرف کوکائین فوق قوی در خیابانهای انگلیس به بالاترین حد خود رسیده و به مرگ بیش از هزار و دویست نفر در یک سال اخیر منجر شده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، روزنامه ایندیپندنت با درج این خبر گردش مالی خرید و فروش کوکائین را در انگلیس که بیشترین میزان مصرف کوکائین در اروپا را داراست، سالانه حدود دو میلیارد پوند اعلام و اضافه کرد در یک عملیات مخفی در جشنواره سوارکاری«چلتنهام» که امسال بیش از دویست هزار نفر در آن شرکت کردند، ایندیپندنت نمونههایی از کوکائین را از سطوح توالت جمعآوری کرد که نشان داد از هر سه نمونه ارسالی برای آزمایش تحلیلی، دو نمونه دارای خلوص ۸۵ درصد بودند. مایک تریس، رئیس سابق مبارزه با مواد مخدر بریتانیا، این یافتهها را بسیار نگرانکننده خواند و از دولت خواست تا با توجه به افزایش تعداد مرگها، فوراً در مورد این «رسوایی بهداشتی» اقدام کند.
بررسیهای نهاد مبارزه با مواد مخدر در انگلیس نشان داده خلوص کوکائین از ۳۲ درصد در ۱۳ سال پیش به بیش از هشتاد درصد در حال حاضر افزایش یافته و شمار معتادان به مصرف این ماده مخدر طی یک دهه سه برابر شده است.
ایندیپندنت نوشت: آخرین آمار دولتی از بررسی آزمایشگاهی فاضلاب نشان میدهد که مصرف این ماده در انگلستان در پنج سال گذشته ۲۵ درصد افزایش یافته است.
بر اساس گزارش سازمان ملی بهداشت و درمان انگلیس، مصرف کوکائین میتواند منجر به حملات قلبی، سکته مغزی و تشنج شود. این سازمان اضافه میکند که مخلوط کردن این ماده با الکل میتواند خطر مصرف بیش از حد را بیشتر افزایش دهد.
کارشناسان به ایندیپندنت گفتهاند که تولید بیسابقه کوکائین در آمریکای جنوبی، همراه با مسیرهای عرضه فزاینده و متنوع از اروپای شرقی، باعث شده است که بازار بریتانیا مملو از این ماده مخدر شود. این امر منجر به کاهش نیاز به خرد کردن آن با سایر مواد قبل از فروش شده است.
آقای تریس، که به عنوان معاون رئیس سازمان مبارزه با مواد مخدر در دولت تونی بلر، نخست وزیر اسبق انگلیس، منصوب شد و اکنون مدیر اجرایی یک سازمان حمایت از مصرف کنندگان مواد مخدر و الکل، است، گفت: من بسیار نگرانم که همانطور که ایندیپندنت نشان میدهد، ما در مکانهای بیشتری خلوص بالاتری را مشاهده میکنیم و این همان جایی است که میزان مرگ از آن ناشی میشود. خلوص بالاتر و غیرقابل پیشبینی، بزرگترین عامل خطر است زیرا اگر کسی جمعه شب پودر سفید رنگی را از فروشندهاش بخرد و بگوید: «خب، من معمولاً فکر میکنم که این مقدار از این ماده را میخرم» و اگر به این مقدار از ماده با خلوص ۳۰ درصد عادت داشته باشد، اما اگر چیزی که این جمعه خریده ۶۰ درصد ماده بوده باشد، به دردسر میافتد.
تریس از دولت میخواهد که برنامهای برای بررسی مواد مخدر در شهرها و شهرستانها آغاز کند. وی میگوید: مرگ ناشی از کوکائین هر ساله در حال افزایش است و ما آن را به اندازه کافی جدی نمیگیریم. این به یک رسوایی بهداشتی تبدیل شده است که باید به سرعت آن را برطرف کنیم.
گزارش جهانی مواد مخدر سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۵ نشان داد که در سال ۲۰۲۳ بیش از ۳۷۰۸ تن کوکائین تولید شده که بخشی از آن به دلیل افزایش کشت کوکا در کلمبیا بوده است. نقشههایی که جریان این مواد مخدر را ترسیم میکنند، نشان میدهند که این مواد از طریق هوا و قایق به بریتانیا و همچنین سایر کشورهای اروپایی رسیدهاند.
سال گذشته پنج مرد در تلاش برای قاچاق کوکائین با خلوص ۸۹ درصد، به ارزش ۲۶.۵ میلیون پوند، از طریق یک قایق تندرو به سواحل وست کانتری دستگیر شدند. این کوکائین به وزن ۳۳۲ کیلوگرم، از سوی یک کشتی باری تخلیه شده بود. در همان سال، سه مرد پس از برداشتن بستههای کوکائین از دریا، از سوی پلیس در ساحل «کورنیش» تعقیب شدند که باعث شگفتی ناظرانی شد که از دستگیریها فیلمبرداری کرده بودند.
یک گزارش مستقل نوشته شده از سوی دیم کارول بلک نشان میدهد که واردات و فروش کوکائین در بریتانیا عمدتاً تحت سلطه گروههای جرایم سازمانیافته آلبانیایی است.
آدام تامپسون رئیس بخش تهدید مواد مخدر در آژانس مبرازه با جرایم انگلیس، گفت: تولید کوکائین در آمریکای جنوبی در بالاترین حد خود قرار دارد و قیمتهای عمدهفروشی را که گروههای جرایم سازمانیافته با آن تجارت میکنند، به پایینترین حد تاریخی رسانده است. خلوص کوکائین نیز در سالهای اخیر افزایش یافته است، زیرا با توجه به حجم زیادی که برخی از تولیدکنندگان به بازار غیرقانونی عرضه میکنند، نیازی به رقیق کردن آن برای کسب سود نیست.