معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری مرند از بسیج تمامی امکانات برای تسهیل برداشت و خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود در سال زراعی جاری ۱۵ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان این شهرستان خریداری شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، مسعود شکرانی در نخستین جلسه ستاد هماهنگی خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی شهرستان مرند گندم را محصولی راهبردی در تامین امنیت غذایی کشور دانست و گفت: حمایت از گندمکاران و تسهیل حداکثری فرآیند تحویل محصول اولویت اصلی ستاد شهرستانی است.

وی تصریح کرد:تمامی دستگاه‌های متولی از جمله تعاون روستایی، اداره غله و بخش حمل‌ونقل مکلف هستند با هماهنگی کامل مراحل برداشت، توزین، نمونه‌برداری و پرداخت مطالبات کشاورزان را در کمترین زمان ممکن و بدون اتلاف وقت به انجام برسانند.

معاون فرماندار مرند با تاکید بر لزوم استانداردسازی انبار‌های خرید و تجهیز مراکز برای جلوگیری از تشکیل صف‌های طولانی خاطرنشان کرد:در زمینه تامین سوخت ماشین‌آلات کشاورزی از جمله کمباین‌ها و تراکتور‌ها در فصل برداشت هیچ‌گونه محدودیتی وجود ندارد.

شکرانی همچنین نظارت دقیق نیروی انتظامی بر مبادی ورودی و خروجی شهرستان جهت جلوگیری از خروج غیرقانونی محصولات را ضروری خواند و از مدیریت جهاد کشاورزی خواست ضمن رصد مستمر بازار، گزارش دقیقی از وضعیت تامین و قیمت کود‌های شیمیایی جهت پیگیری‌های استانی ارائه کند.

الهیاری مدیر جهاد کشاورزی مرند نیز در این نشست سطح زیر کشت گندم در این شهرستان را ۱۱ هزار و ۵۰۰ هکتار اعلام کرد و گفت: از این میزان ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار گندم آبی، چهار هزار هکتار نیمه‌آبی و پنج هزار هکتار به گندم دیم اختصاص دارد.

وی مجموع تولید گندم شهرستان طی امسال را ۳۲ هزار تن برآورد کرد و افزود: پس از کسر خودمصرفی کشاورزان و تامین بذور سال آتی، پیش‌بینی می‌شود حدود ۱۵ هزار تن گندم به عنوان مازاد بر نیاز تحویل مراکز خرید دولتی شود.

وی با اشاره به آغاز عملیات خرید تضمینی در دو مرکز تعاونی گفت:یک مرکز تعاونی تولیدی نیز متولی خرید محصول کلزاکاران منطقه تعیین شده است.

مدیر جهاد کشاورزی مرند در خصوص نرخ‌های مصوب سال ۱۴۰۵ یادآور شد: قیمت پایه خرید تضمینی گندم بر مبنای ۳ درصد افت مفید و ۱ درصد افت غیرمفید ۴۹۵،۰۰۰ ریال (۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان) و برای دانه روغنی کلزا ۱،۱۰۰،۰۰۰ ریال (۱۱۰ هزار تومان) تعیین شده است و مراکز خرید همه‌روزه از ساعت ۸ الی ۱۷ و در زمان اوج برداشت از ساعت ۶ الی ۲۰ آماده خدمت‌رسانی به کشاورزان خواهند بود.

الهیاری در پایان ضمن هشدار نسبت به فعالیت واسطه‌ها و دلالان از کشاورزان خواست محصولات خود را صرفاً به مراکز مجاز وابسته به جهاد کشاورزی تحویل دهند.

وی همچنین بر لزوم همکاری پلیس‌راه جهت نظارت بر محور‌های مواصلاتی و هماهنگی با شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برای پیشگیری از حوادثی نظیر آتش‌سوزی در مزارع تاکید کرد.