عوامل اجرایی منطقه برق رودهن و لواسانات، شامگاه دوشنبه ۱۱ خرداد با حضور در خیابان‌ها و جاده‌های شهری و برون شهری، علاوه بر پایش روشنایی معابر به صورت میدانی به مقابله با جلوه‌های بد مصرفی پرداختند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این اقدام با هدف برخورد با مصارف نامتعارف برق در آستانه ورود به دوره اوج مصرف و تأمین برق پایدار برای همه مشترکان انجام شد و عوامل اجرایی منطقه برق رودهن با حضور در نقاط مختلف شهر در مواجهه با اماکن تجاری که از مصادیق بدمصرفی بودند نسبت به تذکر و اطلاع‌رسانی لازم در خصوص رعایت الگو‌های صحیح مصرف اقدام کردند.

مهندس سهرابی، مدیر منطقه برق رودهن با تأکید بر ضرورت تداوم نظارت‌ها تا پایان دوره اوج مصرف برق در تابستان سال جاری اظهار داشت:

پایش میدانی وضعیت مصرف برق در سطح شهر و مسیر‌های منتهی به رودهن به‌صورت مستمر ادامه خواهد یافت و همکاران ما با جدیت این موضوع را دنبال می‌کنند.

وی افزود: هدف ما تنها نظارت نیست، بلکه همراه‌سازی شهروندان در مسیر مصرف بهینه و مسئولانه انرژی است.

سهرابی تصریح کرد: حفظ حقوق عمومی، جلوگیری از هدررفت انرژی و ارتقای فرهنگ مصرف صحیح برق، از اولویت‌های اصلی منطقه برق رودهن است و این روند با همکاری مردم و دستگاه‌های مرتبط با قدرت بیشتری ادامه خواهد یافت.