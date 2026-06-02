به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره جهادکشاورزی آران وبیدگل گفت: این طرح برای حفظ رطوبت خاک برای درختان پسته و با هدف مقابله با تنهشای آبی و کمبودمنابع آبی اجرا شده است.

مجیدعلینقی پورافزود: ازخصوصیات این مالچ پلاستیک، یو وی ۳ درصد با قطر ۱۰۰ میکرون است که سطح زیرین برای کنترل علف‌های هرز، سیاه رنگ و سطح رویی برای انعکاس نور، نقره‌ای رنگ است.

وی گفت: این طرح در فروردین یک روز بعد از آبیاری اجرا می‌شود و زمان جمع آوری آن یک هفته قبل از برداشت پسته است.

رئیس اداره جهادکشاورزی آران و بیدگل با اشاره به اینکه این طرح در ۱۵ هکتار در باغ‌های پسته در حال اجرا است افزود: کاهش تبخیر سطحی خاک و کاهش چشمگیر علف‌های هرز از مزایا این طرح است.

علینقی پورگفت: افزایش کمی و کیفی محصول از دیگر مزایای اجرای این طرح است.

شهرستان آران وبیدگل ۱۴ هزارهکتارباغ ومزرعه دارد و قطب تولید محصول پسته دراستان اصفهان است.