برخورد سواری پژو پارس با سمند سورن در محور طبس به دیهوک ۲ کشته و ۶ مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس پلیس راه خراسان جنوبی گفت: ساعت ۱۸ روز گذشته (۱۱ خرداد) با اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی مبنی بر وقوع حادثه رانندگی در کیلومتر ۲۲ محور طبس به دیهوک بلافاصله مأموران و نیرو‌های امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

سرهنگ کاظمی افزود: مأموران با حضور در محل حادثه مشاهده کردند یک دستگاه پژو پارس که از دیهوک به طبس در حرکت بوده با یک دستگاه سمند که از طبس عازم مشهد بوده است، بصورت رخ به رخ برخورد کرده‌اند که بر اثر این حادثه رانندگی ۲ نفر از خودروی پژو پارس در دم جان باخته‌اند و ۶ نفر اعضای خانواده از خودروی سمند نیز زخمی شده‌اند.

وی علت حادثه را بی مبالاتی و تجاوز به چپ از سوی خودروی پژو پارس عنوان کرد.