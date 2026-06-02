فرماندار رامسر در نشست شورای بانک‌ها، بر لزوم جذب حداکثری اعتبارات ۵ هزار میلیارد تومانی استان برای پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش به دامداران و مرغداران تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مسلم قبادیان گفت: در راستای حمایت از تولیدکنندگان و جبران اثرات حذف ارز ترجیی در خرید نهاده‌ها، جلسه شورای بانک‌های شهرستان با هدف تسریع در پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش به متقاضیان بخش دام و طیور برگزار شد.

وی با اشاره به ضرورت جذب حداکثری منابع مالی، افزود: ماموران بانکی و نمایندگان مؤسسات اعتباری موظف شدند با تعامل و همکاری حداکثری، موانع پیش روی متقاضیان را شناسایی و برطرف کنند تا این حمایت‌های مالی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به دست بهره‌مندان واقعی برسد.

فرماندار رامسر گفت: طبق مصوبات استانی، اعتبار کل این بخش در سطح استان بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان (۵ همت) برآورد شده است که با توجه به بازپرداخت یک‌ساله این تسهیلات، باید در سریع‌ترین زمان ممکن در چرخه تولید شهرستان قرار گیرد.

قبادیان بر لزوم هماهنگی دقیق بین دستگاه‌ها تأکید کرد و گفت: به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ابلاغ شد که لیست نهایی متقاضیان تأییدشده را فوراً به شعب مرکزی بانک‌های عامل معرفی کرده و مسئولیت اطلاع‌رسانی دقیق به بهره‌برداران را بر عهده بگیرد تا هیچ تولیدکننده‌ای از این فرصت محروم نماند.