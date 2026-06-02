رئیس سازمان صداوسیما ضمن تشریح عملکرد این سازمان در مواجهه با حوادث و بحران‌های متعدد سال‌های اخیر، تأکید کرد که رسانه ملی با مدیریت هوشمندانه و تکیه‌بر تجربه بحران‌سازی‌های دشمن، توانسته است ضمن حفظ مرجعیت خود، به باورمندی بیشتر مردم به نظام کمک کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، پیمان جبلی عصر دوشنبه، ۱۱ خرداد‌ماه در نشستی با اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه صداوسیما امانت‌دار مردم است، اظهار کرد: اعتبار رسانه ملی متکی بر همراهی مردم با نظام است و ما تمام تلاش خود را به کار بسته‌ایم تا به‌عنوان یک دستگاه فرهنگی حاکمیتی، مرجعیت رسانه‌ای خود را نزد مردم و نظام حفظ کنیم.

رعایت «صحت و دقت»؛ شرط اصلی مرجعیت

وی دقت و صحت در انتشار اخبار را شرط اصلی حفظ مرجعیت دانست و افزود: اقتضای این مرجعیت، احترام به اعتماد مردم و رعایت حساسیت‌های رسانه‌ای در بیان اخبار است.

رئیس رسانه ملی ضمن استقبال از حمایت‌های مجلس، همسویی مجلس و رسانه ملی را در نگاه مردم، نقطه قوتی برای پیشبرد اهداف فرهنگی کشور برشمرد و با اشاره به وقایع اخیر، تصریح کرد: سازمان صداوسیما در دوره تحولی خود، به‌ویژه در ماه‌های اخیر، شرایطی را تجربه کرد که در چند دهه گذشته بی‌سابقه بوده است.

جبلی به حجم زیاد حوادث، ازجمله فتنه ۱۴۰۱، شهادت رئیس‌جمهور، انتخابات زودهنگام و سلسله درگیری‌های نظامی ازجمله جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان اشاره کرد و افزود: تراکم حوادث در این پنج سال به اندازه‌ای بود که سازمان را برای رویارویی با بحران‌های بزرگ آماده کرد.

وی شهادت رهبر انقلاب و فقدان شخصیت‌های برجسته نظامی و سیاسی کشور را از تلخ‌ترین ایام دوران مدیریتی خود برشمرد و تأکید کرد: رسانه ملی در میانه جنگ تمام‌عیار با ابرقدرت نظامی جهان، با حفظ راستی‌آزمایی و سرعت عمل در اطلاع‌رسانی، موفق شد از بحران‌های پیش رو عبور کرده و آرامش جامعه را حفظ کند.

ناکامی دشمن در خاموش کردن آنتن رسانه ملی

رئیس سازمان صداوسیما با اشاره به زیرساخت‌های فنی مناسب، از افزایش تاب‌آوری سازمان در برابر حملات خبر داد و گفت: دشمن که از قدرت رسانه‌ای صداوسیما آگاه بود، از سومین روز جنگ، تهاجم خود را به فرستنده‌ها و دکل‌های سیگنال‌رسانی در تهران و مراکز استان‌ها آغاز کرد.

جبلی افزود: با پیش‌بینی‌های انجام شده حملات دشمن نتوانست حتی برای لحظه‌ای آنتن رسانه ملی را خاموش کند.

ارتقای جایگاه نزد مخاطبان

رئیس رسانه ملی در پایان با استناد به آمار‌های مرکز تحقیقات سازمان، از رشد ۱۴ درصدی مخاطبان در جریان «جنگ رمضان» خبر داد و تأکید کرد: پخش روزانه ۳۰۰۰ ساعت برنامه زنده و تولیدی در شبکه‌های مختلف، صداوسیما را به رسانه‌ای مقتدر، مردمی و متکی به اعتماد عمومی تبدیل کرده است که همچنان با قدرت به نقش‌آفرینی خود در جهت حفظ نظام ادامه می‌دهد.

جبلی در ادامه با اشاره به ابعاد حملات صورت‌گرفته علیه زیرساخت‌های رسانه ملی اظهار کرد: دشمن تلاش کرد با هدف قرار دادن بستر‌های سیگنال‌رسانی، آنتن رسانه ملی را از کار بیندازد که موفق نشد.

وی افزود: بااین‌حال، تدبیر، آمادگی و تلاش همکاران رسانه ملی در حفظ پایداری آنتن، موجب شد این نقشه به نتیجه نرسد و امروز شاهد آن باشیم که صدای رسای ملت برای دفاع از وطن و کشور، بلندتر از گذشته از آنتن رسانه ملی شنیده می‌شود.

ساختمان شیشه‌ای؛ نماد مقاومت رسانه‌ای

رئیس سازمان صداوسیما با اشاره به حمله دوباره رژیم صهیونیستی به ساختمان شیشه‌ای، این اقدام را حمله به یک نماد توصیف کرد و گفت: آنچه برای رژیم صهیونیستی اهمیت داشت، از میان بردن نماد‌های مقاومت در جمهوری اسلامی‌بود. این رویکرد پیش‌ازاین نیز در جنگ ۳۳ روزه و با هدف قرار دادن برخی نماد‌های فرهنگی و هویتی تکرار شده بود.

وی ادامه داد: حمله مجدد به ساختمان شیشه‌ای نیز از هراس دشمن از بازمانده و استمرار مقاومت در رسانه ملی حکایت داشت؛ رسانه‌ای که حتی در سخت‌ترین شرایط نیز از ایفای نقش خود بازنایستاد.

جبلی با تأکید بر آمادگی کامل رسانه ملی برای مواجهه با هرگونه تهدید و بحران، تصریح کرد: ما خود را رسانه‌ای آماده در بحران می‌دانیم و همان‌گونه که در برابر حملات دشمن به زیرساخت‌های فنی سازمان ایستادگی کردیم، در برابر هر نوع تهاجم فکری و رسانه‌ای برای ضربه زدن به ساختار نظام جمهوری اسلامی نیز دفاع خواهیم کرد.

وی افزود: رسانه ملی تنها با تهدید‌های فنی و عملیاتی مواجه نیست، بلکه در برابر جنگ روایت‌ها و حملات شناختی نیز وظیفه سنگینی بر عهده دارد و با تمام ظرفیت در این میدان حضور دارد.

رئیس رسانه ملی در پایان، صداوسیما را صدای مردمی دانست که این روز‌ها با هوشیاری در صحنه حضور دارند و گفت: رسانه ملی، صدای مردمی است که برای حفظ وطن و عبور از فتنه‌های سخت و خطرناک، با آگاهی و بصیرت در میدان ایستاده‌اند.

وحید جلیلی، قائم مقام فرهنگی رئیس رسانه ملی، مهدی مجتهد، قائم مقام اجرایی رئیس رسانه ملی، احمد حیدری، معاون حقوقی و امور مجلس رسانه ملی؛ علیرضا کیخا، معاون امور استان‌ها، محسن شاکری‌نژاد، رئیس مرکز تحقیقات صداوسیما، مرتضی آقا تهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، سیدعلی یزدی‌خواه نایب‌رئیس اول، امیر حسین بانکی پور نایب‌رئیس دوم، علی شیرین‌زاد دبیر اول، اسماعیل سیاوشی دبیر دوم، احمد راستینه سخنگو، حسن علی اخلاقی امیری، احد بیوته، امیرحسین ثابتی، حمید رسایی، علی اکبر علیزاده و محمد میرزایی در کنار هادی شریف‌زاده، مدیرکل امور مجلس رسانه ملی و حسین قرایی، مدیرکل روابط‌عمومی رسانه ملی ازجمله حاضران این نشست بودند.