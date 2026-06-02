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حزبالله لبنان با صدور بیانیههای رسمی اعلام کرد که رزمندگان این گروه در ۲۴ ساعت گذشته، ۴۱ عملیات نظامی گسترده علیه اهداف، مواضع و ادوات ارتش رژیم صهیونیستی انجام دادند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه المسیره؛ همزمان با این مجموعه عملیات، رسانههای اسرائیلی اعتراف کردند که تنها از نیمهشب تا ساعت ۱:۵۵ بامداد امروز سه شنبه بیش از ۷۰ بار آژیر هشدار در مناطق مختلف شمالی فلسطین اشغالی به صدا درآمده است.
بر اساس این گزارشها، موشکهای حزبالله مناطقی در مرکز الجلیل، شهر صفد و شمال طبریا را هدف قرار دادهاند و به دنبال حملات موشکی و پهپادی گسترده از خاک لبنان، آژیرهای خطر در الجلیل غربی نیز فعال شده و به ساکنان دستور داده شده است فوراً به پناهگاهها بروند.
همچنین حزبالله اعلام کرد: رزمندگان مقاومت چندین بمب و تله انفجاری را در مسیر یگانهای پیاده و زرهی ارتش صهیونیستی که قصد پیشروی به سوی شهرک «حداثا» در جنوب لبنان را داشتند، منفجر کردند که در نتیجه آن دو خودروی زرهی آسیب دیده و پیشروی اشغالگران متوقف شد.
مقاومت اسلامی لبنان همچنین تأکید کرد که درگیری و مقابله با نیروهای اسرائیلی در محور حداثا همچنان با شدت ادامه دارد.
حزب الله لبنان در ادامه اعلام کرد: یک تانک مرکاوا را با استفاده از پهپاد انتحاری «ابابیل» هدف قرار داده و همزمان نیروهای پشتیبانی دشمن را زیر موشک باران و رگبار گلولههای توپخانه گرفته است.
در همین راستا، دو تانک مرکاوای دیگر نیز در منطقه «البالوع» هدف حمله دو فروند پهپاد انتحاری ابابیل قرار گرفتند و حملات مستقیمی به آنها وارد شد.
حزبالله همچنین از هدف قرار دادن یک تانک مرکاوا در قالب یک یگان زرهی در شمال شهرک «البیاضه» خبر داد که این اقدام، صهیونیستها را مجبور به عقبنشینی زیر آتش سنگین توپخانه مقاومت کرد.
مقاومت لبنان در پایان اعلام کرد که سومین تانک مرکاوا را نیز در منطقه البالوع با شلیک موشکهای هدایتشونده مستقیم، به طور کامل منهدم کرده است.