محققان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، پژوهشی جدید خواص درمانی بزاق زالو را در بهبود زخم‌ها، درمان آرتروز و مقابله با سلول‌های سرطانی بررسی کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، معظمه کردجزی، دانشیار گروه عمل‌آوری فرآورده‌های شیلاتی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، به همراه یکی از همکاران خود، با انجام یک مطالعه مروری جامع، به بررسی نقش عصاره زالو در زمینه‌های بهبود زخم، پیشگیری یا درمان سرطان و کنترل درد‌های ناشی از آرتروز پرداخته‌اند. این محققان در پژوهش خود تلاش کردند تا نقش پروتئین‌های فعال موجود در عصاره این جاندار را با استفاده از دانش علمی نوین تحلیل کنند تا مشخص شود چگونه می‌توان از این ترکیبات در داروسازی بهره برد.

پژوهش مورد اشاره به صورت مطالعه مروری انجام شده است. در این روش، محققان با جمع‌آوری و تحلیل دقیق مقالات و مستندات علمی معتبر در سراسر جهان، به بررسی توسعه عصاره زالو به‌عنوان یک عامل درمانی پرداخته‌اند.

آنها در این تحقیق، اثرات عصاره زالو را در سه محور اصلی شامل خواص تسکین درد برای بیماران مبتلا به آرتروز (بیماری تخریب مفاصل)، خواص ضد سرطانی و همچنین نقش پروتئین‌های فعال موجود در آن در تسریع روند بهبود زخم‌های پوستی و بافتی مورد بحث و بررسی قرار دادند.

یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهند که ترشحات بزاق زالو حاوی ترکیباتی شگفت‌انگیز و منحصر‌به‌فرد است که در بسیاری از شرایط پزشکی کاربرد دارند. برخلاف تصور قدیمی که کاهش حجم خون را عامل اصلی بهبود می‌دانست، امروزه مشخص شده است که این مواد فعال زیستی موجود در بزاق هستند که اثرات درمانی اصلی را ایجاد می‌کنند.

عصاره زالو منبعی بسیار ارزشمند از پروتئین‌ها و مواد بیولوژیکی است که می‌تواند در درمان اختلالات خفیف تا بیماری‌های تهدیدکننده حیات مورد استفاده قرار گیرد.

بر اساس یافته‌های این تحقیق، اگرچه در طول دهه‌ها برخی از محصولات دارویی مبتنی بر عصاره زالو کنار گذاشته شده‌اند، اما دانش نوین داروسازی، راه را برای بازگشت این ترکیبات هموار کرده است.

موفقیت‌های علمی در زمینه استخراج و فرمولاسیون‌های جدید، اعتماد جامعه پزشکی را نسبت به کارایی این عصاره افزایش داده است. با این وجود، پژوهشگران تأکید دارند که با وجود اثرات اثبات‌شده، هنوز به مطالعات بیشتری نیاز است تا مکانیسم دقیق اثر هر یک از ترکیبات موجود در بزاق زالو شناسایی شود و محصولاتی ایمن و استاندارد برای استفاده گسترده در جامعه پزشکی تولید گردد.

یکی از پیشرفت‌های مهم در این حوزه، استفاده از فناوری «نانولیپوزوم» برای انتقال عصاره است. در این روش، ترکیبات پروتئینی زالو درون حباب‌های میکروسکوپی قرار می‌گیرند که باعث می‌شود دارو سریع‌تر و دقیق‌تر در محل آسیب‌دیده جذب شود.

این تحول بزرگ، توجه بسیاری از محققان داروسازی را به خود جلب کرده است. امروزه روش‌های استخراج نیز بسیار مدرن‌تر شده‌اند؛ به‌طوری که اکنون می‌توان بدون کشتن زالو، عصاره بزاق آن را استخراج کرد.

در حال حاضر، برخی کشور‌ها مانند چین محصولات دارویی متعددی بر پایه عصاره زالو به بازار عرضه کرده‌اند، هرچند که هنوز این دارو‌ها در تمام نقاط جهان از جمله سازمان غذا و داروی آمریکا تأییدیه رسمی دریافت نکرده‌اند.

با این حال، داده‌های موجود نشان می‌دهند که فرآورده‌های مبتنی بر عصاره زالو، در مقایسه با بسیاری از دارو‌های شیمیایی رایج، حاشیه ایمنی گسترده‌تری دارند و عوارض جانبی کمتری ایجاد می‌کنند. این ویژگی‌ها، عصاره بزاق زالو را به یک کاندیدای جذاب برای درمان بیماری‌های پیچیده در آینده‌ای نزدیک تبدیل کرده است.

مقاله علمی پژوهشی برگرفته از نتایج فوق در فصلنامه «بهره‌برداری و پرورش آبزیان» منتشر شده‌اند که تحت نظر دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و با همکاری انجمن علمی ماهیان زینتی ایران فعالیت می‌کند.