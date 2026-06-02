نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه دشمنان در جنگ ۱۲ روزه با هدف ضربه زدن به مردم، جمهوری اسلامی و تمامیت ایران وارد میدان شدند، گفت: ایستادگی و انسجام ۹۰ میلیون ایرانی نقشه تجزیه ایران را ناکام گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، شامگاه دوشنبه (۱۱ خردادماه) در تجمع بزرگ و پرشور مردم انقلابی ملارد، ضمن قدردانی از حضور نمایندگان این شهرستان و مردم انقلابی، گفت: آمریکا با ما وارد جنگ شد، ۱۲ روز با ما جنگید و طعم شکست را چشید، اما به دلیلی که عرض می‌کنم راه خود را ادامه داد.

وی با طرح این پرسش که «چرا آمریکا با ما می‌جنگد؟» افزود: آمریکایی‌ها پیش از جنگ ۱۲ روزه به این جمع‌بندی رسیده بودند که ایران در آستانه یک جهش بزرگ بین‌المللی قرار دارد و اگر مراقبت نکنند، ایران به یک قدرت بزرگ بین‌المللی تبدیل خواهد شد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علت این نگرانی آنها این بود که ایران سه ویژگی مهم دارد؛ نخست اینکه هزاران سال تمدن دارد، دوم اینکه این تمدن چند هزار ساله مزین به ۱۴۰۰ سال اسلام است و سوم اینکه ملت بزرگ ایران جزو برترین ملت‌های دنیا هستند.

حاجی‌بابایی تصریح کرد: آنها به ما حمله کردند، اما هدفشان صرفاً تغییر حکومت نبود. دشمنان سه مؤلفه اصلی را هدف قرار داده بودند؛ مردم ایران، جمهوری اسلامی و خود ایران. آنها معتقد بودند تنها راه مقابله با ایران این است که کشور را به چند بخش تقسیم کنند تا این بخش‌ها با یکدیگر درگیر شوند، میلیون‌ها نفر کشته شوند و ایران تا دهه‌ها نتواند روی پای خود بایستد.

وی تأکید کرد: برای تحقق همین اهداف به ما حمله کردند و ۱۲ روز جنگیدند، اما، چون ۹۰ میلیون ایرانی پشت سر یکدیگر ایستادند، عقب‌نشینی کردند؛ بنابراین هدف آنها تجزیه ایران بود، اما در رسیدن به این هدف ناکام ماندند.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس افزود: به آنها گفته شده بود اگر ظرف چهار روز کار ایران را تمام کنند، پیروز خواهند شد، اما اگر جنگ طولانی شود، ترامپ آسیب خواهد دید. امروز نیز به همین دلیل است که چنین رفتار‌هایی از او مشاهده می‌شود؛ زیرا نه در میان مردم آمریکا جایگاه گذشته را دارد و نه در سطح جهان از حمایت لازم برخوردار است.

وی با اشاره به حضور مردم و مسئولان در روز‌های اخیر گفت: مردم در این مدت در صحنه حضور داشتند و نمایندگان مجلس نیز همواره در کنار مردم بودند. بنده شصت و یکمین شهری است که برای دیدار با مردم به مناطق مختلف کشور سفر می‌کنم.

حاجی‌بابایی با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی اظهار کرد: چند روز پیش رهبر عزیز انقلاب پیامی صادر کردند که همان شب در تلویزیون درباره آن صحبت و تحلیل کردم. معتقدم پیام‌های رهبر معظم انقلاب باید بدون کم و زیاد شدن و به صورت کامل تبعیت شود.

وی افزود: پیام رهبری به گونه‌ای نیست که هر فرد بخشی از آن را انتخاب و به نفع خود تفسیر کند. رهبر معظم انقلاب اصولی را تعیین کرده‌اند که همه، اعم از مجلس، دولت و سایر مسئولان، مکلف به اجرای دقیق آن هستند. ما مذاکره به معنای معامله نداریم، بلکه مطالبه داریم و مطالبه ما همان چیزی است که مردم در خیابان‌ها فریاد می‌زنند.

وی با اشاره به بخشی از پیام رهبر معظم انقلاب گفت: ایشان فرمودند مجلس شورای اسلامی باید نماد اراده ملتی باشد که مبعوث شده است؛ یعنی هر آنچه مردم می‌گویند، مجلس باید بشنود و آن را اجرا کند.

حاجی‌بابایی تأکید کرد: اگر کسی بخواهد از سخنان رهبری عقب‌نشینی کند، اولین کسانی که در مقابل او خواهند ایستاد ما هستیم و اجازه نخواهیم داد کسی از رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب عدول کند.

وی با اشاره به یکی دیگر از محور‌های مورد تأکید رهبر معظم انقلاب اظهار کرد: هر سخنی که می‌گوییم باید موجب تقویت روحیه مردم، وادار کردن آمریکا به عقب‌نشینی و ایجاد اضطراب در دشمنان شود، نه اینکه مردم را دچار نگرانی و استرس کند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: مگر کسی تردیدی دارد که تنگه هرمز حق مسلم ملت بزرگ ایران است؟ روزی آمریکای جنایتکار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تروریست معرفی کرد، اما امروز باید بداند عبور از تنگه هرمز بدون در نظر گرفتن حقوق ملت ایران امکان‌پذیر نیست.

وی ادامه داد: چه کسی جرأت می‌کند راجع به حقی که با خون شهدا برای ملت ایران به دست آمده است، کوچک‌ترین کوتاهی انجام دهد؟ تنگه هرمز متعلق به ملت ایران است و هیچ‌کس حق نادیده گرفتن آن را ندارد.

حاجی‌بابایی با اشاره به برنامه‌های مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس با هماهنگی و در چارچوب رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب، جلسات خود را ادامه داده و در روز‌های آینده نیز مصوباتی را در دستور کار خواهد داشت که بتواند مطالبات ملت ایران را در موضوعات مختلف از جمله حقوق کشور در تنگه هرمز تأمین کند.

وی خاطرنشان کرد: غنی‌سازی اورانیوم و فناوری هسته‌ای حق مسلم ملت ایران است و هیچ‌کس قدرت عبور از این حق مسلم و قانونی ملت ایران را ندارد.

حاجی‌بابایی در ادامه و در پاسخ به برخی پرسش‌ها درباره چرایی عدم بازگشایی صحن مجلس شورای اسلامی، گفت: هر کسی در این زمینه صحبت کند، حق مسلم او است که نظر خود را بیان کند، اما شما دیشب و امروز مشاهده کردید که آمریکای جنایتکار هر لحظه در حال جنایتی جدید است و به دنبال اقدامات مختلف علیه ملت ایران است.

وی افزود: از سوی دیگر، اگر برای نمایندگان یا مسئولان کشور اتفاقی رخ دهد، همه اعتراض خواهند کرد و حق هم دارند که اعتراض کنند. همان‌گونه که درباره شهادت فرماندهان کشور مطرح شد که چرا فرماندهان در یک محل جمع شدند و دشمن با یک موشک توانست آنها را هدف قرار دهد. امروز نیز اگر ۲۸۵ نماینده مجلس شورای اسلامی در یک مکان حضور داشته باشند و دشمن با یک موشک بخواهد بخشی از نمایندگان را هدف قرار دهد، هرچند شهادت برای ما افتخار است، اما واقعیت این است که هیچ نهادی نمی‌تواند جایگزین مجلس شورای اسلامی شود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: اگر مجلس از اکثریت بیفتد، عملاً سایر ارکان اداره کشور و دولت نیز با مشکلات جدی مواجه خواهند شد و امکان تصمیم‌گیری و انجام امور به شکل مطلوب وجود نخواهد داشت.

وی ادامه داد: زمانی که شورای عالی امنیت ملی اعلام می‌کند مسئولان نباید در یک محل و در کنار یکدیگر حضور پیدا کنند، همه موظف به رعایت این ملاحظات هستند. با این حال ما به دنبال اخذ مجوز‌های لازم هستیم تا بتوانیم از طریق سامانه‌های برخط و برگزاری جلسات به صورت وبیناری، فرآیند قانون‌گذاری و تصویب قوانین را ادامه دهیم.

حاجی‌بابایی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: دشمن امروز با تمام قدرت وارد جنگ اقتصادی شده و تلاش می‌کند کشور را در محاصره اقتصادی قرار دهد. ما باید این محاصره را بشکنیم، در مقابل آن بایستیم و با همه توان از منافع ملی دفاع کنیم.

وی افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند حفظ اقتدار ملی و صیانت از حقوق ملت ایران هستیم و باید در موضوعات راهبردی با قدرت عمل کنیم.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به تحولات منطقه‌ای گفت: امروز اعلام شده است که باید مسیر‌های راهبردی و گذرگاه‌هایی همچون باب المندب که در معادلات منطقه‌ای نقش‌آفرین هستند، در چارچوب منافع و امنیت کشور‌های منطقه مورد توجه قرار گیرند تا رژیم صهیونیستی نتواند اقدامات تجاوزکارانه خود را علیه ملت‌های منطقه از جمله لبنان ادامه دهد.

وی خاطرنشان کرد: شما مشاهده کردید به محض آنکه تهدید‌هایی علیه ضاحیه مطرح شد و اعلام کردند قصد دارند آن مناطق را با خاک یکسان کنند، جمهوری اسلامی ایران با قدرت وارد میدان شد و پیام‌های سنگین و روشنی را به آمریکا و رژیم صهیونیستی ارسال کرد.

حاجی‌بابایی در پایان تأکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به وحدت، انسجام و همدلی نیاز داریم. نیرو‌های مسلح، مردم، مجلس، دولت و همه ارکان کشور باید در کنار یکدیگر باشند و با حفظ یکپارچگی و اتحاد، از منافع و عزت ملت ایران دفاع کنند.