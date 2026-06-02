رئیس جمهور ایتالیا ادامه حملات رژیم صهیونیستی به لبنان را محکوم کرد و گفت: این حملات «وحشیانه» بر جمعیت غیرنظامی لبنان تاثیر می‌گذارد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ سرجیو ماتارلا گفت: متاسفانه هرج و مرج در خاورمیانه آشکار است و یادآوری می‌کند که اقدامات مضر می‌تواند به سرعت گسترش یابد.

وی جنگ علیه غزه را به عنوان یک «نمونه بارز» ذکر کرد و نسبت به خطر مداوم یک جنگ منطقه‌ای گسترده‌تر هشدار داد.

رئیس جمهور ایتالیا افزود: این بحران در حال حاضر به شدت و به طرزی ناعادلانه بر جمعیت غیرنظامی لبنان تاثیر می‌گذارد.

وی با هشدار درباره اینکه دامن زدن به خشم و نفرت «فقط ما را به مسیر جنگ و درگیری طولانی مدت سوق می‌دهد» گفت: در واقع ما می‌توانیم تصمیم بگیریم که آیا به حفظ اولویت قوانین بین‌المللی و پیگیری راه‌حل‌های مشترک ادامه دهیم یا به منطق رویارویی و تفرقه تن دهیم.

وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد: در تجاوزات رژیم صهیونیستی به این کشور از دوم مارس تاکنون (۱۱ اسفندماه گذشته) سه هزار و ۴۱۲ نفر شهید شدند.

منابع لبنانی می‌گویند حملات رژیم صهیونیستی و دستور تخلیه به ساکنان بسیاری از شهرک‌ها و روستا‌های جنوب لبنان منجر به آواره شدن حدود ۱.۲ میلیون لبنانی شده است.