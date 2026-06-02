مسئولان ایران و ویتنام با تأکید بر تبادل تجربیات، بر تدوین تفاهم‌نامه‌ای برای توسعه همکاری‌های مشترک در زمینه فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی توافق کردند.

گسترش همکاری‌های ایران و ویتنام در حوزه هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات

گسترش همکاری‌های ایران و ویتنام در حوزه هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدحسین شیخی، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و سفیر ویتنام در ایران در دیداری مشترک، ظرفیت‌های همکاری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و هوش مصنوعی را بررسی و بر تبادل اطلاعات تخصصی، برقراری ارتباط میان مراکز پژوهشی دو کشور و ضرورت تدوین تفاهم‌نامه همکاری تأکید کردند.

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ در دیدار با لوئونگ ناک نوین، سفیر ویتنام در ایران؛ با اشاره به ظرفیت‌های این پژوهشگاه، از آمادگی این مجموعه برای توسعه همکاری‌های علمی و پژوهشی با مراکز متناظر در ویتنام خبر داد.

شیخی اظهار کرد: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در چارچوب مأموریت‌های پژوهشی و الزامات قانونی خود، فعالیت‌های تخصصی متعددی را دنبال می‌کند و آمادگی دارد اطلاعات و دستاورد‌های حاصل از این فعالیت‌ها را در قالب همکاری‌های پژوهشی به اشتراک بگذارد.

وی با اشاره به فعالیت آزمایشگاه‌های تحقیقاتی پژوهشگاه افزود: تعاملات سازنده‌ای میان پژوهشگاه و دانشگاه‌ها شکل گرفته است و شماری از دانشجویان تحصیلات تکمیلی نیز در اجرای فعالیت‌های پژوهشی مشارکت دارند. همچنین ظرفیت آزمایشگاهی پژوهشگاه در اختیار پژوهشگران و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها قرار دارد.

در ادامه این دیدار، لوئونگ ناک نوین، سفیر ویتنام در ایران؛ با استقبال از پیشنهاد توسعه همکاری‌های پژوهشی گفت: اطلاعات ارائه‌شده در این نشست به ویتنام منتقل خواهد شد و زمینه معرفی یک رابط تخصصی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات فراهم می‌شود تا ارتباط میان مراکز تخصصی دو کشور به‌صورت مستقیم دنبال شود.

وی افزود: در گام نخست، لازم است دو طرف شناخت دقیق‌تری از ظرفیت‌ها و سطح توسعه یکدیگر به دست آورند. تبادل اطلاعات درباره وضعیت هوش مصنوعی، محصولات قابل عرضه و توانمندی‌های فناورانه می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری همکاری‌های عملیاتی باشد.

سفیر ویتنام با اشاره به فعالیت مجموعه‌های مختلف پژوهشی و فناورانه در کشورش اظهار کرد: مراکز فعال در حوزه ICT در ویتنام در سه گروه مراکز تخصصی، دانشگاه‌ها و شرکت‌های فناوری اطلاعات فعالیت می‌کنند. سفارت ویتنام نیز آمادگی دارد اطلاعات مربوط به مراکز پژوهشی مرتبط را در اختیار پژوهشگاه قرار دهد.

وی همچنین از در دست تدوین بودن یک تفاهم‌نامه همکاری با یکی از مراکز مرتبط خبر داد و این اقدام را گام نخست توسعه همکاری‌های گسترده‌تر میان دو طرف دانست.

در پایان این دیدار، دو طرف بر ادامه رایزنی‌ها، تبادل اطلاعات تخصصی، شناسایی مراکز متناظر و بررسی زمینه‌های تدوین تفاهم‌نامه همکاری تأکید کردند. توسعه تعاملات مشترک در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و هوش مصنوعی از مهم‌ترین محور‌های مورد توافق در این نشست بود.