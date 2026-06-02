به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ این گزارش حاکیست این خودرو‌ها وارد روستای «عین زیوان» در حومه جنوبی استان القنیطره سوریه شدند.

نیرو‌های رژیم صهیونیستی در جریان این عملیات، شماری از منازل شهروندان در این روستا را مورد بازرسی و تفتیش قرار داده‌اند.

همچنین منابع سوری اعلام کردند که یک یگان نظامی وابسته به ارتش اسرائیل در منطقه «تل الدرعیات» در غرب روستای «المعلقه» در حومه جنوبی القنیطره نیز پیشروی کرده است.

از زمان سقوط دولت بشار اسد در سوریه در آذر ۱۴۰۳، رژیم صهیونیستی با سوء استفاده از خلأ امنیتی موجود در این کشور، ضمن بمباران کلیه تأسیسات دفاعی سنگین و هواپیما‌های جنگی این کشور، در منطقه القنیطره در جنوب این کشور پیشروی کرده است. همچنین بخش‌هایی در جنوب این کشور از جمله ارتفاعات استراتژیک «جبل الشیخ» را به اشغال خود درآورده است.

پیس از استان جنوبی قنیطره، استان درعا نیز با ۳۲ مورد نقض حریم در رتبه دوم قرار گرفته است، با این تفاوت که تجاوزات در این استان، ماهیتی خطرناک‌تر داشته و شامل حملات توپخانه‌ای، نفوذ زمینی و پرواز‌های فشرده جنگنده‌ها بوده است. همچنین نقض حاکمیت در مناطق ریف دمشق و السویداء عمدتاً به پرواز هواگرد‌های متجاوز محدود شده است.