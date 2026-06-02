به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان با اشاره به روند مطلوب و موفق خرید تضمینی گندم در استان گفت: از ابتدای فصل برداشت گندم تاکنون در استان، یک میلیون و ۳۴۷ هزار تن محصول از کشاورزان خریداری شده است.

امید جهان‌نژادیان با بیان اینکه در حال حاضر ۱۱۲ مرکز خرید تضمینی گندم در سراسر استان خوزستان فعال است، افزود: از این تعداد، ۶۷ مرکز متعلق به اداره کل تعاون روستایی به‌عنوان مباشر خرید و ۴۵ مرکز زیر پوشش اداره کل غله و خدمات بازرگانی خوزستان به‌عنوان متولی اصلی، مسئولیت تحویل‌گیری گندم از کشاورزان را بر عهده دارند.

او ادامه داد: از مجموع گندم دریافتی، بیش از ۸۴۷ هزار تن توسط مراکز تعاون روستایی و افزون بر ۴۹۶ هزار تن نیز توسط مراکز زیر پوشش اداره کل غله و خدمات بازرگانی خوزستان خریداری و به سیلو‌ها منتقل شده است.