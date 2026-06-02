به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از سی‌ان‌ان دولت ترامپ در پی بحران عرضه ناشی از جنگ با ایران و بسته شدن تنگه هرمز، برداشت از ذخایر راهبردی نفت آمریکا را با سرعت ادامه می‌دهد؛ اقدامی که سطح این ذخایر را به کمترین میزان از ژانویه ۲۰۲۴ رسانده است.

آمریکا به‌دلیل بحران عرضه، همچنان با سرعت از ذخایر اضطراری نفت خود برداشت می‌کند.

دولت ترامپ همچنان با سرعت در حال برداشت نفت از ذخایر اضطراری آمریکا است؛ اقدامی با هدف کاهش فشار بحران عرضه که در پی جنگ با ایران ایجاد شده است.

بر اساس داده‌های وزارت انرژی آمریکا که روز دوشنبه منتشر شد، ذخایر راهبردی نفت این کشور تنها در هفته گذشته ۸ میلیون بشکه دیگر نفت خام از دست داده است.

این رقم نسبت به ۹.۱ میلیون بشکه در هفته پیش از آن و رکورد ۹.۹ میلیون بشکه در هفته منتهی به ۱۵ می‌ کمتر است.

ذخایر راهبردی نفت آمریکا هنوز ۳۵۷.۱ میلیون بشکه نفت خام دارد، اما طبق داده‌های فدرال، این کمترین میزان از ژانویه ۲۰۲۴ تاکنون است.

خاویر بلاس، ستون‌نویس حوزه انرژی و کالا در بلومبرگ، در پستی در شبکه ایکس نوشت: «با سرعت فعلی برداشت‌ها، ذخایر راهبردی نفت تا اواخر هفته آینده به زیر کف دوره بایدن خواهد رسید.»

در این صورت، ذخایر راهبردی نفت آمریکا به پایین‌ترین سطح خود از سال ۱۹۸۳ خواهد رسید؛ زمانی که اقتصاد آمریکا بسیار کوچک‌تر بود و انرژی کمتری مصرف می‌کرد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، هنگام آغاز کارزار انتخاباتی ۲۰۲۴ خود برای بازگشت به کاخ سفید، جو بایدن را به‌دلیل کاهش ذخایر راهبردی نفت پس از حمله روسیه به اوکراین و پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۲ به‌شدت مورد انتقاد قرار داده بود.

اکنون ترامپ برای کاهش پیامد‌های بسته شدن تنگه هرمز، با سرعتی حتی بیشتر در حال برداشت از ذخایر راهبردی نفت است.

از زمان آغاز جنگ، دولت ترامپ حدود ۵۸ میلیون بشکه، معادل ۱۴ درصد از این ذخایر را آزاد کرده است.

این برداشت‌ها باعث می‌شود ذخایر راهبردی نفت آمریکا توان کمتری برای جبران مشکلات احتمالی عرضه ناشی از فصل طوفان‌های شدید داشته باشد؛ فصلی که از روز دوشنبه آغاز شده است.